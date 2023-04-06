После начала полномасштабного вторжения многие компании устроили настоящие соревнования, пытаясь переплюнуть друг друга в деле помощи армии. Не стал исключением игорный бизнес, ведь деньги там крутятся большие, а сам рынок - весьма компактный. Однако, как оказалось, некоторые компании пытаются таким образом «замолить» старые грехи.

«Украинский бюджет получил еще 117 миллионов от FAVBET. Компания в очередной раз оплатила лицензию». Абсолютно одинаковые материалы с таким заголовком в конце прошлого года опубликовали многие украинские СМИ.

Безусловно, такие поступления в бюджет (а тем более - во время войны) - это прекрасно. Но дьявол, как известно, кроется в деталях. А именно, в словах «в очередной раз».

Из публикаций не понятно, о какой именно лицензии идет речь. Однако указанная в статьях сумма дает понять, что FAVBET оплатил букмекерскую лицензию. Эту информацию также подтверждает Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Так в чем же проблема? А в том, что такую лицензию компания оплатила впервые. Это можно легко проверить, зайдя на сайт регулятора. В данный момент официальные разрешения на ведение букмекерской деятельности имеют только четыре игрока три из которых уже в санкциях РНБО - и FAVBET, как ключевого букмекера в списке лицензиатов нет. Возможно, компания решила расширить список доступных игроку услуг и окунуться в мир гемблинга? Снова нет.

Дело в том, что FAVBET уже много лет предоставляет беттинговые услуги своим клиентам, но делает это «в черную». Ситуация могла бы измениться после легализации игорного бизнеса, но нет - компания решила не тратиться на дорогостоящую лицензию, вместо этого купив лишь разрешение на ведение деятельности в сфере онлайн-казино. Что самое забавное, это подтверждает сам менеджмент компании.

«Как ответственная компания и один из лидеров рынка, в этом году FAVBET не только производит регулярные лицензионные платежи, но и увеличивает объемы лицензирования своей деятельности, чтобы поддерживать национальную экономику во время войны и приближать нашу победу", – цитирует издание «Дело» CLO компании FAVBET Михаила Приходько в материале от 30 декабря 2022 года.

«Увеличение объемов лицензирования» - это и есть покупка беттинговой лицензии, без которой компания прекрасно работала больше двух лет. Подтвердить это очень просто, зайдя на один из многочисленных сайтов, где собраны отзывы о букмекерских конторах.

«Отличная букмекерская компания! Быстрый вывод, удобная служба поддержки, приемлимые коэффициенты, хорошая линия, удобно, всего вам лучшего, поздравляю вас с Наступающим новым годом», - пишет в конце 2020 года пользователь Владислав Курмей - а в ответ получает слова благодарности от официального представителя компания.

Два года, которые FAVBET работал в тени, стоили украинскому бюджету минимум 235 миллионов гривен. И в 2022 году, который стал самым трагическим в современной истории Украины, этим деньгам нашлось бы достойное применение. На фоне этого выглядит смешной и лицемерной попытка сделать пиар на том, что компания наконец решила платить налоги.