Киевский ТРЦ Ocean Plaza фактически остается под контролем Аркадия Ротенберга – друга детства и "кошелька" президента России Владимира Путина.

Несмотря на это, ТРЦ до сих пор не арестован и не конфискован в пользу государства, хотя материалами следствия доказано, что именно за деньги, которые выводились из Ocean Plaza уже после начала войны России против Украины в 2014 году, сын путинского олигарха купил у России два патрона завода . Фронтменом путинского олигарха в Украине был и остается бизнесмен с российскими корнями Василий Хмельницкий.

Пишет сайт Стена.

Об этом стало известно из сюжета журналистки Инны Попович для проекта Trap Aggressor, мониторящего эффективность санкций и основателем которого является общественная организация (ГО) "StateWatch".

«Теневым владельцем Ocean Plaza до сих пор остается Аркадий Ротенберг, друг детства Путина, строивший «Северный поток-2» и крымский мост через Керченский пролив. Ротенберг записан владельцем так называемого дворца Путина. В 2020 году российский Forbes назвал семью Ротенбергов самой богатой в России с состоянием 5,5 млрд долларов. С 2014 Ротенберг находится под санкциями США и ЕС. В октябре 2022 года Президент Владимир Зеленский наложил персональные санкции на Ротенберга сроком на 10 лет (указы № 726/2022 и № 727/2022 от 19 октября 2022 года)», – говорится в сюжете.

В сюжете отмечается, что метаморфозы с владельцами Ocean Plaza начали происходить в 2014 году после наложения западных санкций на Аркадия Ротенберга.

Имущественный комплекс Ocean Plaza с земельным участком принадлежит ООО Инвестиционный союз Лыбидь . Эта компания через ООО "Авангард-Виларти" на 99,999% принадлежит кипрскому оффшору Ocean Plaza Project LTD и на 0,001% - кипрскому оффшору Ethodor Investments LTD. В 2012 году владельцем этих двух оффшорок стал Аркадий Ротенберг. В 2016 году переписал их на сына Игоря Ротенберга, а в 2020 году – на дочь Лилию Ротенберг”, – говорится в сюжете.

«В 2020 году треть бизнеса выкупил Василий Хмельницкий (кипрская офшорка «Юкрейниан Проперти Девелопмент», UPD), остальные две трети стали собственностью граждан Швейцарии Сюзанна Валлабх и Андреа Ришааль Валлабх. А фамилия Ротенбергов исчезла из реестров”, – говорится в исследовании журналистки.

Семья швейцарской семьи Валлабхов связана с Ротенбергами. Летом 2018 года стало известно, что семья "путинского кошелька" намерена переоформить собственность на Ocean Plaza. Это соглашение планировали сделать через ООО "ТПС Недвижимость Киев", которым на тот момент владели Валлабхи и Лилия Ротенберг.

«В апреле 2022 года Нацполиция по статье «отмывание доходов, полученных преступным путем» открыла уголовное производство по «Инвестиционному союзу «Лыбидь» и «Авангард-Виларте», а также их теневых владельцев Аркадия и Игоря Ротенбергов. По данным следователей, компании, которым принадлежит ТРЦ, предоставляя недостоверные данные, годами выводили миллионы долларов на оффшоры, а оттуда Ротенбергам. Следствие установило, что именно за деньги от Ocean Plaza сын Аркадия Ротенберга в 2017 году приобрел 48% акций "Тульского патронного завода", а в 2019 году – 50% акций "Ульяновского патронного завода", - говорится в сюжете.

Более того: с октября 2020 года включительно до февраля 2022 года, когда акционером Ocean Plaza уже был Василий Хмельницкий, на кипрские офшоры было выведено более миллиарда гривен. В конце 2021 Василий Хмельницкий рассказал Forbes-Украина, что продал свою долю Ocean Plaza на своего компаньона Андрея Иванова, но данные из реестров это опровергают.

В августе 2022 года решением суда были арестованы корпоративные и имущественные права "Инвестиционный союз "Лыбидь" и "Авангард-Виларти" и передано их в управление АРМА. Но параллельно в августе двумя определениями Печерского райсуда Киева - от 2 августа и 13 августа - был арест и возвращен Ocean Plaza и другое имущество Василию Хмельницкому и его партнерам из Швейцарии, которые являются ширмой семьи Ротенбергов.

Автором постановления от 13 августа является судья Печерского райсуда Ирина Литвинова, которая, напоминают в сюжете, "специально затягивала арест активов Юрия Иванющенко ("смотрящего" времен Януковича - КВ), она же в 2015 году отказалась арестовать замглавы ГСЧС Василия Стоецкого, которого задержали прямо на заседание правительства из-за подозрений в коррупции, а также против нее на несколько месяцев открывали уголовное производство”.

Руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью Forbes-Украина в сентябре 2022 года сказал, что эти решения суда относятся только к трети собственности в Ocean Plaza, принадлежащей Василию Хмельницкому или его партнеру Андрею Иванову, а остальное принадлежит государству: “Первоначально государство конфисковало 100%. Украинские собственники подтвердили в судах, что им принадлежит 33%, уплатили налоги. Теперь АРМА должна обратиться в Нацбанк и получить разрешение на открытие счетов ТРЦ.

Прибыль от конфискованных российских активов, по словам руководителя фракции "Слуги народа" в ВР, планировалась "отправлять на помощь ВСУ". "У меня даже есть идея, чтобы это был отдельный счет, и все видели, сколько активов арестовали и сколько российские активы принесли нашей армии", - сказал Давид Арахамия.

Впрочем, по его словам, это все "концептуально, прописанного закона еще нет".

Пока это так и остается концепцией. Василий Хмельницкий и его сотрудники ничего комментировать не хотят, а "Ocean Plaza до сих пор принадлежит Ротенбергам, которые могут войти в неформальные коммуникации с представителями власти, ответственной за то, что Ocean Plaza до сих пор не конфискована", резюмирует Инна Попович.

Отметим, о партнерстве Василия Хмельницкого и Аркадия Ротенберга в Ocean Plaza писали еще в августе прошлого года – за два дня до открытия ТРЦ. Среди доказательств:

бенефициарами Ocean Plaza Project Ltd записаны Сюзанна и Андреа Ришааль Валлабх (родственники лондонского адвоката Ротенберга – Джайпракаша Валлабха) и Василий Хмельницкий;

директором "Ocean Plaza Project Ltd" является Ирина Чиналиева (07.06.1973 г.г., идент.код 2682124869), которая также является директором кипрской компании "TPS Avia Holding Ltd", через которую Аркадий Ротенберг официально владеет аэропортом "Шереметьево". Совладельцами "Шереметьево" вместе с Ротенбергом являются Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько, вероятно, выходцы из крымской ОПГ "Сейлем" (оттуда же вышел Сергей Аксенов - так называемый "председатель Крыма");

"Ocean Plaza Project Ltd" является Ирина Чиналиева (07.06.1973 г.г., идент.код 2682124869), которая также является кипрской компании "TPS Avia Holding Ltd", через которую Аркадий Ротенберг аэропортом "Шереметьево". Совладельцами "Шереметьево" вместе с Ротенбергом являются Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько, (оттуда же вышел Сергей Аксенов - так называемый "председатель Крыма"); Ирина Чиналиева также является директором в других фирмах Ротенберга - "TPSFinance Ltd" или "Strattondale Enterprises Limited" ;

или ; родной брат Ирины Чиналиевой – Чиналиев Владимир Улукбекович – первый заместитель гендиректора "ТПС Недвижимость", являющийся официальным холдингом Аркадия Ротенберга в сфере коммерческой недвижимости.

Напомним, Василий Хмельницкий и Андрей Иванов являются переехавшими в Украину в начале 1990-х годов предпринимателями из Петербурга – продавать российскую нефть для братьев Варвариных, которые на тот момент находились в партнерских отношениях с мэром Петербурга Анатолием Собачко, помощником которого был Владимир Путин. В 2000 году Дмитрий Варварин был убит в криминальных войнах мафиозных кланов Петербурга.

"ОРД" со ссылкой на уже неактивную ссылку российского сайта "ДП", сообщает, что Хмельницкий на похоронах Варварина "дал понять", мол, он знает о финансировании покойной избирательной кампании "Партии зеленых". Напомним, саундтреком избирательной кампании первой и последней успешной кампании "Партии зеленых" в 1998 году стал хит группы "Скрябин" (Кузьма) "Танец пингвина".