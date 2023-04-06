Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Нынешняя активизация фанатов Кирилла-Путина и защитников «истинного и канонического» московского патриахата еще раз продемонстрировали живучесть мифов и нарративов русской пропаганды от идеологии «русского мира» и «РАШИЗМА».

Эта маразматическая смесь лжи, невежества и цинизма о том, что:

- Русь – это русские;

- киевские святыни – это русская или по меньшей мере общая историко-культурная собственность;

Украина – искусственное государство, созданное «австрийцами…Лениным…Сталиным…;

- украинский язык – не «канонический» и им нельзя вести богослужение;

- Украина и Америка напали на Россию…





до сих пор ОТКРЫТО И ПУБЛИЧНО проповедуется и пропагандируется в воюющей Украине?!

Напомню, что наша команда уже несколько лет пытается убедить власть в необходимости ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ нашей национальной истории, культуры и украинских мировоззренческих ценностей.

Так что эта деятельность, хотя со значительным опозданием, дала определенный результат.

21 марта 2023 г. Верховная Рада приняла Закон «Об осуждении и запрете пропаганды имперской политики в Украине и деколонизации топонимики», в котором, наконец, во 2 статье дано правовое определение «украинофобии»:

«украинофобия – дискриминационные действия, публично высказанные призывы, в том числе в медиа, литературных и художественных произведениях, отрицающих субъектность Украинского государства, украинской нации, борьбу против покорения, эксплуатации, ассимиляции Украинского народа, а также правомерность защиты политических, экономических, культурных прав Украинского народа, развития украинской национальной государственности, науки, культуры, презирают удельные этнокультурные признаки украинцев, игнорируют украинский язык и культуру».

Этот Закон, правда, до сих пор не подписан Президентом и не вступил в силу. Поэтому следует не только быстрее его ПОДПИСАТЬ, но и ввести ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за УКРАИНОФОБИЮ.

Напомню, что 22 сентября 2021 вступил в силу Закон «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине», согласно которому была дополнена статья 161 Уголовного кодекса Украины и установлена ​​уголовная ответственность за проявления антисемитизма. Поэтому логично добавить к статье 161 и уголовную ответственность за проявления украинофобии с теми же санкциями:

от штрафа в 200-500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан до ограничения свободы на срок до 5 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Кроме того, хочу обратить внимание на тот факт, что наши правоохранители слишком толерантно и неохотно применяют против активных и агрессивных фанатов Кирилла-Путина и «русского мира» уже действующие статьи Уголовного кодекса:

111-1 «Колаборационная деятельность» и 111-2 «Пособничество государству-агрессору», которые, в частности, и за «публичное возражение гражданином Украины осуществление вооруженной агрессии против Украины… предусматривают соответствующие санкции.

Поэтому убежден, что ЗАЩИТА НАША УКРАИНСКОГО ГОСУДАРСТВА должна ныне системно и последовательно осуществляться и на МИРОЗОРНОМ ФРОНТЕ.

Ибо только после мировоззренческой победы над врагом наступит и наша БОЛЬШАЯ ПОБЕДА