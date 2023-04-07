Идеолог Олесь Доний объяснил, что одного переименования россии в московию мало для распада российской федерации в отдельные независимые государства.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Если мы будем называть россиян московитами, а их государство – московским, то это значит, что наконец-то россия распадется. В наших интересах, чтобы россия распалась. В наших интересах, чтобы возникло на территории российской федерации гораздо больше государств, чтобы было меньше граждан российской федерации», – подчеркивает Олесь Доний.

То есть, объясняет эксперт, нам нужно, чтобы на территории россии появились независимые Кубань, Бурятия, Татарстан, и важно, чтобы они были не русскими, а отдельными со своими этносами, чтобы они перестали осознавать себя россиянами. Тогда, констатирует идеолог, самих россиян станет меньше, а больше отдельных народов со своими государствами.

«Становится ли такая перспектива ближе от того, что мы россию будем называть московией, московским государством? Или от того, что мы Германию называем Германией, Восточная Германия отделяется, например? Но им как-то безразлично. Или от того, может, лужицкие сербы хотят отделиться от Германии? Тоже нет», - отмечает Олесь Доний.

По его мнению, нам нужно действительно работать для того, чтобы россия распалась на эти независимые государства. В частности, говорит эксперт, можно выпускать книги на татарском, кубанском языках, кодифицировать их здесь и посылать туда, делать соответствующие программы на телевидении и радио, чтобы пробуждался именно местный, а не русский патриотизм. А одного переименования россии в московию, убежден идеолог, мало.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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