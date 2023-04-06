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В Украине два бывший народных депутата ведут бизнес с представителями российской федерации и сепаратистов. По данным источников редакции 368.media, речь идет о владельце украинских угольных ТЭЦ Анатолии Шкрибляке и его партнере из Партии Регионов Дмитрии Сандлере.

Как мы уже писали, Шкрибляк контролирует четыре ТЭЦ: ООО «Еврореконструкция» (Дарницкая ТЭЦ, Киев), ПАО «Черкасское химволокно» (Черкасская ТЭЦ), ООО «ТехНова» (Черниговская ТЭЦ) и ООО «Сумытеплоэнерго» (Сумская ТЭЦ). Его бизнес-партнером является гражданин Украины, Израиля и США – бывший регионал Сандлер Дмитрий. У него общий бизнес с российским олигархом Александром Смирновым. В 2013 году Сандлер и Смирнов провели продажу агрохолдинга «Дружба Нова» (Черниговская область), выведя незаконно из Украины около 170 млн долларов выручки. На указанные средства Сандлер и Смирнов организовали крупный аграрный бизнес в Ставропольском крае Российской Федерации, осуществляемый совместно до сих пор, в то время как страна-агрессор пытается разрушить аграрный сектор экономики Украины. До конца прошлого года Сандлер был владельцем фонда «Данмор», которым управляет ООО «КУА «Реди-инвест».

Что касается экс-нардепа Шкрибляка, то он также является гражданином Республики Кипр. Экс-политик живет на вилле в испанском поселке Сагаро (s’Agaró), Коста-Брава стоимостью порядка 25 млн евро. Его соседом является глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Активы Шкрибляка уже пересекли отметку 1 млрд долларов. Средства он накопил через использование коррупционных механизмов, в том числе и для финансирования терроризма через прямые и косвенные закупки угля у сепаратистов на временно оккупированной территории Украины, коррупционное лоббирование, завышение тарифов в энергетической сфере.

Система управления этими ТЭЦ позволяет бесконтрольно пользоваться финансовыми и материальными ресурсами этих предприятий, в результате они несут убытки на сотни миллионов гривен. Менеджмент фальсифицирует отчетные данные о реальном наполнении тарифа, системно внедряются схемы хищения средств в виде искусственного завышения расходов на доставку из-за границы угля, закупку ТМЦ, реализацию инвестиционных и ремонтных программ, проведение различных научных исследований и т.д. Все это повышает цену энергоносителей, потребление которых платит население Украины. Основные схемы и источники дохода энергогруппы Шкрибляка — это поставка угля из РФ и ОРДЛО с искусственным увеличением его стоимости за счет аффилированных структур-нерезидентов и выводом «маржи» через подконтрольные фирмы в Украине и за рубежом. Схема поставок угля из РФ и ОРДЛО осуществляется через механизмы прерванного транзита угля.

Как мы уже писали, прямым организатором и исполнителем поставок был гражданин Украины Роман Белоусов. Он непосредственно контактирует с беглым олигархом Сергеем Курченко, представителями угольных фирм в РФ и представителями ОРДЛО, часто для решения бизнес-вопросов вылетает в РФ, а через Москву и Ростов-на-Дону — на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей. Белоусов и Шкрибляк владеют несколькими шахтами и угольными площадками в ОРДЛО, приобретенными еще до 2014 года, непосредственно контролируют взаимодействие с фирмами-нерезидентами, через которые идут поставки угля, а также выведением «маржи». По оперативной информации, брат Белоусова – сотрудник руководящего звена т.н. МГБ «ЛНР».

Правоохранителям известны основные схемы движения угля и денежных средств в 2017-2021 годах на ТЭЦ Шкрибляка с названиями и реквизитами задействованных в них фирм, а также фактические данные о формировании цены на уголь, выводе «маржи» на подконтрольные фирмы, выписки за нерезидентами, счета, инвойсы, свифт-перечисления и т.д. «Маржа» в среднем составляет около 25-40 долларов с тонны угля, при объемах поставок в размере 1,4 млн тонн угля в год она приносит участникам схемы около 50 млн. долларов в год. Были открыты уголовные дела:

№ 4201700000000353 от 21.03.2017 по ч.2 ст.364 УК;

№ 62019000000001529 от 30.09.2019 по ч.5 ст. 191 УК;

№ 12019000000000968 от 11.10.2019 по ч. 5 ст. 191 УК;

№ 22019270000000059 от 09.10.2019 по ч.1 ст. 258-3 УК;

№ 42019270000000217 от 23.10.2019 по ч.2 ст.364 УК.

Расследование указанных уголовных производств блокируется неформальным председателем службы безопасности Шкрибляка — бывшим заместителем Министра внутренних дел Евдокимовым В.М., который имеет длительные и надежные связи в Офисе Президента Украины, Нацполиции и Генпрокуратуре. К его полномочиям относится обеспечение «крыши», отмывание средств, коррупционные переговоры и теневая координация со всеми правоохранительными органами, блокирование и закрытие разнообразными способами расследования значительных резонансных уголовных дел через кураторов из высших должностных лиц государства, расчет с ними денежными средствами и недвижимостью в виде квартир элитного дома, расположенного по адресу Лютеранская 14-в.

У следствия есть фактические данные и документальные материалы, свидетельствующие о том, что средства, полученные Шкрибляком в результате реализации преступных схем тотальных хищений на подконтрольных ТЭЦ, синхронно и систематически в течение многих лет выводились на зарубежные оффшорные счета Шкрибляка А.В. и его бизнес-окружения, легализовались, а дальше «инвестировались» в так называемый «белый» бизнес Шкрибляка: «Будхауз Групп», «Агриком групп», «Агрофирма «Ивановка АГ», «Инвестоптим», «Любава Сити», «ТРЦ «Фабрика», «Господин фудз», «Господин трейд», СООО «Прогресс», СООО «Агрофирма «Партнер», «ТРЦ «Никольский», «Альянс-Авто», «Нест-Ханнер», СООО «Закотненская», « Проминвестгруп-1», «Фабрика Солар», «Первый Агростандарт+», ПОСП «Колос», «Метеор плюс», «Проминвестргрупп», «Лаки забастовка», «Лаки забастовка-1», «Агентство услуг недвижимости», СООО « Агрофирма «Заря», «Хортица дворец», «Агробиоз», «Красное-инвест», «Лан Полесье-агро», СООО «Полесский край», «Инвестиционно-строительная компания «Интеграл групп», «Урожай-2013», «Агро Кепител Груп», «Миатерра», «Корецагротрейд», «Глобус-2», «Андрейчиково», «Компания «Энергомед», «ТРК 3-Студия».

Это позволило указанным лицам в 2017-2021 годов незаконно получить и легализовать денежные средства на общую сумму более 5 млрд гривен. Денежные денежные средства, полученные через реализацию преступных схем в энергетике, перечислялись на зарубежные расчетные счета Шкрибляка , Сандлера и Штипельмана , подконтрольных им лиц и оффшорных компаний В дальнейшем указанные денежные средства после их легализации перечислялись в Украину на финансирование различных инвестиционных проектов, контролируемых бизнес-окружением Шкрибляка («Будхауз-групп», «Агриком-групп»). Для осуществления своей противоправной деятельности в сфере энергетики, вывода «маржи», присвоения денежных средств члены так называемой организованной преступной группировки использовали подконтрольные аффилированные предприятия «теневого» сектора экономики, входящие в транзитно-конвертационные группы, зарегистрированные на территории Украины и предприятия – нерезиденты.

Также с целью вывода сверхприбыли («маржи») за чрезмерно уплаченный уголь использовались следующие предприятия – нерезиденты:

SKAN INT LOGISTIK SP. Z.o.O.

WFI Czech, s.r.o. (WF)

Effectiv Stratey s.r.o (ES)

Evenor Energy S

ASSA Global Trading AG.

Напомним читателям и правоохранителям, что закон «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов» предусматривается проведение принудительного изъятия в Украине объектов права собственности российской федерации и ее резидентов в счет будущей репарации. Учитывая приведенное, с учетом необходимости безотлагательного и эффективного реагирования на существующие угрозы национальным интересам Украины, необходимо срочно на высшем государственном уровне решить вопрос о возможности применения к Шкрибляку А.В. и их бизнес-партнера Сандлера Д.М. принудительного изъятия имущества и других активов в соответствии с требованиями закона «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов». При этом к резидентам закон относит не только юридические лица и физические лица – граждан, но и граждане других государств, в том числе Украины, имеющие тесную связь с рф, а также публично отрицающие или поддерживающие осуществление вооруженной агрессии РФ против Украины, установление и утверждение временной оккупации части территории Украины, которые не остановили или не прекратили осуществление своей экономической (в том числе хозяйственной) деятельности на территории РФ в период действия военного положения в Украине, введенного в связи с осуществлением вооруженной агрессии РФ против Украины.