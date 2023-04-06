Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что версий, почему ликвидировали военкора Татарского, несколько.
Об этом он рассказал на своем канале.
По словам политического деятеля, ликвидировать российского военкора Владлена Татарского могли на фоне разборок между башнями кремля и главой ПВК «Вагнер» Пригожиным. Более того, как отметил Дмитрий Спивак, недавно появился приказ зачислить этого Татарского в ЧВК «Вагнер».
«То есть связь понятна этого человека и Пригожина. А какие отношения между Пригожиным и министерством оборони рф, мы все знаем», - сообщил Дмитрий Спивак.
Как подчеркнул политический деятель, версий относительно того, кто и зачем ликвидировал российского военкора Владлена Татарского, несколько.
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«Может ли это быть показательная история? Как такую сакральную жертву решили применить, чтобы объяснить внутри российского общества необходимость мобилизации, сражения за родину и так далее. Может такое быть? Может», - заявил Дмитрий Спивак.
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