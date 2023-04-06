Политический аналитик Валентин Гладких прокомментировал утверждение новой редакции концепции внешней политики рф, где указано, что россия – государство-цивилизация.

Об этом он рассказал по каналу «PolitБюро».

Прежде всего эксперт отмечает, что уже сам факт утверждения новой концепции внешней политики россии очень интересен, поскольку это стратегический документ, рассчитанный на многие годы. То есть, констатирует он, ее не обновляли с 2016 года, а тут вдруг обновили, что позволяет поставить вопрос о причинах такого решения.

«Я думаю, что все мы прекрасно знаем ответ на этот вопрос – это война, которую россия развязала против Украины, и те коррективы, которые внесла эта война в положение российской федерации в мире. Я думаю, что это ключевой мотив пересмотра этого документа», – объясняет Валентин Гладких.

Сама же концепция государства-цивилизации, отмечает гость программы, не нова. По его словам, одним из первых это сделал после неудачной Крымской войны Данилевский, написав книгу «россия и Европа». Как рассказывает аналитик, он решил, что многообразие человеческих обществ можно разделить на несколько цивилизаций, отдельной из которых является россия в своих границах.

«Понятно, что очень забавно слышать подобное, более 200 лет прошло с тех пор и вдруг решили вытащить из ящика нафталиновые взгляды. Можно задать вопрос, а зачем им это делать? Потому что нужно найти что-то, что бы интегрировало и собирало вместе все те народы и те квазигосударственные образования, которые сегодня находятся в пределах российской федерации», - рассуждает Валентин Гладких.

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