Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал инцидент с подрывом татарского и объяснил, что Украина занимается контрнаступлением ВСУ, а не убийством пропагандистов.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По мнению эксперта, ситуация с убийством татарского – это внутреннее дело россии, и в украинском информационном пространстве вообще бы не должны были об этом говорить, если бы россияне не обвиняли в этом наши спецслужбы. Как он отмечает, эту идею навязывают россиянам другие пропагандисты.

«Сейчас речь не идет о нас, о наших спецслужбах. Какие спецслужбы? Послушайте, наши спецслужбы очень заняты, господа московиты. Им некогда тратить время на таких дураков, как татарский. Они занимаются делами мирового масштаба, по версии россии, якобы подрывают Северный поток-2, а здесь такое… Поэтому я считаю, что это их внутреннее дело», – объясняет Георгий Биркадзе.

Кроме этого, добавляет он, мы сегодня понимаем, что готовится контрнаступление ВСУ, поэтому государство делает все возможное для его успеха. Следовательно, констатирует эксперт, возникает вопрос: зачем нашим спецслужбам вообще заморачиваться над организацией убийства какого-то российского пропагандиста?

Как сообщала Politeka, Постернак рассказал, что будет с УПЦ МП.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе сообщил, что большинство украинцев не примут переговоры по Крыму.