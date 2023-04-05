Идеолог Олесь Доний объяснил, что переименование россии в московию скорее порадует нас, украинцев, но вряд ли это будет большим оскорблением для самих россиян.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Возникла петиция на сайте президента. Я не сторонник подписывать петиции, но это признак того, что идея в какой-то мере запрошена. Даже если есть 25 тысяч человек, которые подписали петицию, решились, тратят на это время, значит, сторонников такой идеи гораздо больше, это как минимум интернет, но больше в обычной украинской среде», - отмечает Олесь Доний.

По его мнению, нужно прежде всего выяснить, какие преимущества и какие недостатки идеи переименовать россии в московию. Прежде всего эксперт отмечает, что украинская патриотическая среда считает этот жест актом обиды. То есть, объясняет он, пусть россияне называют себя и свое государство так, как им хочется, но мы – московией и московитами, что дает нам определенные приятные ощущения.

«Хотя, честно говоря, никогда не видел позиции немцев, утверждающих, что для них слово «немец» неприемлемо, и требовали бы, чтобы их так не называли. Хотя на самом деле в слове «немец» можно увидеть элемент оскорбления, оно возникло на наших славянских землях относительно не только немцев, а всех, кто приходил с западной границы: немаки – потому что они не умеют говорить на славянском языке», - объясняет Олесь Доний.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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