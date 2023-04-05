Раритетный суперкар Ferrari за $500 000 более 40 лет простоял в старом гараже. Итальянский суперкар оснащен 240-сильным V12 и способен развить 243 км/ч.

В американском городе Лафейетт обнаружили редкий Ferrari 250 GTE 2+2 1962 года. Винтажный суперкар не выезжал на дороги более 40 лет.

О находке рассказал на своем Youtube-канале известный реставратор ретро-авто Деннис Коллинз.

Известно, что пробег авто составляет около 94 000 км. Суперкар оснащен высокооборотистым 3,0-литровым V12 мощностью 240 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 8 с и развивает 243 км/ч.

Правда, двигатель Ferrari уже не родной, но заменен аналогичным мотором.

Удалось установить даже историю авто. Выяснилось, что в 1982 году житель Лафейетта решил купить Ferrari 250 GTE 2+2 своей жене – это был подарок на Рождество.

На то время машина была в идеальном состоянии, однако американке она не подошла. Дело в том, что женщина была невысокого роста (153 см) и за рулем суперкара ощущала дискомфорт — ей приходилось постоянно тянуться ногами к педалям.

Суперкар Ferrari 250 1962 года поставили в гараж, где он и простоял до наших дней. Состояние автомобиля довольно неплохое, хотя его лакокрасочное покрытие местами сколото, а на руле повреждена деревянная отделка.