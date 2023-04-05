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Особое любопытство вызывает вопрос способности нового Министра Оксена Лисового выполнить свое обещание и преодолеть коррупционную ректорскую мафию в нынешней Украине.

Здесь речь не только о печально известных и вечных ректорах-друзях Кучмы-Януковича-Ющенко-Порошенко Кивалова и Поплавского, но и о Ректоре когда-то Национальном, а ныне Украинском государственном университете имени Драгоманова Викторе Андрющенко. Дело в том, что этот 75-летний фанат Табачника и друг Петра Ющенко возглавляет главное педагогическое учреждение страны с 2003 года, то есть 20 лет. Учитывая требование Закона «О высшем образовании» от 2014 года о пребывании в должности не более двух сроков, он не имел права участвовать в выборах-2023 года. Однако с помощью бывшего Министра образования Шкарлета и при поддержке своего зятя, государственного секретаря Министерства обороны Константина Ващенко, Правительство приняло дерзко-коррупционное решение «Об образовании Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова и соответственно ликвидацию Национального педагогического университета имени Драгоманова». То есть должностные лица для сохранения в должности Ректора Андрющенко уже на 5 срок просто изменили название и национальный статус вуза, за который боролся весь коллектив несколько десятков лет!

Более того, в срочном порядке и без обсуждений в коллективе были назначены и проведены выборы уже 22 февраля 2023 года. В них приняли участие 1 124 человека, из которых за 5 срок «Вечного ректора» Андрющенко проголосовало 653 человека, а за его конкурента Филоненко М. М. – 417 человек.

Однако, как выяснилось «новообразованный Украинский государственный университет имени Драгоманова» до сих пор не получил статус заведения высшего образования. То есть за ректора «нового университета» голосовали преподаватели и студенты уже ликвидированного КМУ Университета.

И тут возникает главный вопрос:

хватит ли у нового Министра Оксена Лесного принципиальности не назначать Виктора Андрющенко ректором Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова, учитывая многочисленные нарушения нарушения норм законодательства?

Побоится ли он выступить против своего научного руководителя кандидатской диссертации, которую он под руководством того же Андрющенко защитил в 2012 году.

Поэтому ждем составит «ДРАГОМАНОВСКИЙ тест» новый Министр образования, который публично пообещал побороть коррупционную ректорскую мафию в высшем образовании.