Народный депутат Александр Качура сообщил, что Гиркин уже готовится к большому перевороту, который будет скоро в россии.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам народного депутата, Гиркин и его сторонники объявили о создании так называемого клуба разъяренных патриотов. Как отметил Александр Качура, они заявляют, что россия уже на грани большого поражения в войне против Украины, и готовятся противостоять большому перевороту, который после войны произойдет в рф.

«Их задача вроде бы противостоять капиталистическому перевороту. Обратите внимание, что они собираются противостоять не большому поражению, а именно перевороту, который за этим поражением будет однозначно», - сообщил Александр Качура.

Как подчеркнул народный депутат, Гиркин уже сам прекрасно отдает себе отчет, что у россии нет шансов на победу в войне, поэтому готовится к ее последствиям в рф.

«За такие речи можно и на грамоту рассчитывать. Приезжай для ее получения в Гаагу. Ждем», – заявил Александр Качура.

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