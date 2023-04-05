Народный депутат Александр Качура сообщил, что Гиркин уже готовится к большому перевороту, который будет скоро в россии.
Об этом он рассказал на своем канале.
По словам народного депутата, Гиркин и его сторонники объявили о создании так называемого клуба разъяренных патриотов. Как отметил Александр Качура, они заявляют, что россия уже на грани большого поражения в войне против Украины, и готовятся противостоять большому перевороту, который после войны произойдет в рф.
«Их задача вроде бы противостоять капиталистическому перевороту. Обратите внимание, что они собираются противостоять не большому поражению, а именно перевороту, который за этим поражением будет однозначно», - сообщил Александр Качура.
Как подчеркнул народный депутат, Гиркин уже сам прекрасно отдает себе отчет, что у россии нет шансов на победу в войне, поэтому готовится к ее последствиям в рф.
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«За такие речи можно и на грамоту рассчитывать. Приезжай для ее получения в Гаагу. Ждем», – заявил Александр Качура.
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