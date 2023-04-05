Ликвидация вечером 2 апреля в Санкт-Петербурге во время "творческого вечера" российского пропагандиста Владлена Татарского продолжает оставаться одной из топ-тем.

Предсказуемо россия обвинила в произошедшем Украине, а вот американские эксперты увидели в этом намек российских спецслужб в адрес главаря ППК "Вагнера" ​​Евгения Пригожина, активно критикующего военную верхушку россии, силовиков и не только.

Впрочем, у украинской стороны нет никакого отношения к ликвидации Владлена Татарского, а вот самому Пригожину это было выгодно.

То, что Татарского взорвали в пригожинском кафе, то, что это якобы "намек" самому Пригожину, на самом деле работает на предводителя ППК "Вагнера". Потому что укрепляет его имидж "правдоруба и жертвы режима". То есть создается определенный информационный повод вокруг самого Пригожина. Которому в этом ракурсе была очень выгодна смерть Татарского. И не случайно выбор ликвидации последнего – принадлежащее Пригожину кафе. Место – знакомое, обеспечение охраны – известны, способ устранения – полностью в стиле вагнеровских специалистов.

Отмечу, что в кафе "Стрит-арт", где провел свой последний "творческий вечер" Татарский, отсутствовали повышенные меры безопасности. Ни тебе охранных рамок, ни металлодетекторов. Следовательно, пронесение самодельного взрывчатого вещества было очень непроблематичным.

Что касается способов подрыва, вероятны два варианта. Или дистанционный – через сим-карту, на которую отправили сообщение. Или датчик с таймером. Оба варианта свидетельствуют о том, что действовали именно специалисты. И целью был именно Татарский. Об этом, например, говорит количество заложенной в бюсте взрывчатки всего 200 граммов тротила. Взрыв был направлен. Другие, присутствовавшие в кафе, получили ранения, некоторые тяжелые. Татарский сразу погиб. Если бы речь шла о невыборочном убийстве, то взрывчатки могло быть больше. И бюст поставили не куда-нибудь, а под ноги Татарскому. Со взрывчатым элементом примерно в 60 см от пола. То есть взрывная волна, направление удара были четко рассчитаны.

Работали профессионалы. На мой взгляд, на эту роль задержанная Дарья Трепова точно не годится. Зато она прекрасно подходит на роль "козла отпущения". И эту роль на нее, "навесили" заранее, похоже, целенаправленно подводя к случившемуся вечером 2 апреля в Питере.

Обращаю внимание, что практически сразу росСМИ начали раскручивать тему возможного следа. А 3 апреля это стало официальной версией – на сайте Национального антитеррористического комитета сообщили об этом, подчеркнув, что все спланировали "спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального, активным сторонником которого является задержанная Трепова" .

В свою очередь, спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство Татарского "является терактом" и за ним может стоять "киевский режим". "Есть данные о том, что украинские спецслужбы могут иметь отношение к планированию этого теракта", – заявил он.

Согласно версии следствия, Трепова прибыла из Москвы в Санкт-Петербург и якобы была завербована украинскими журналистами (спецслужбами). Но если предположить возможный украинский след, то зачем сама Трепова откровенно говорила своим знакомым о работе с украинскими журналистами? Что получала от них задачи, выполняла их (выступая в роли курьера), после чего ей переводили определенные средства? Глупее "легенды" прикрытие для украинских спецслужб найти сложно. Денежные переводы, как и получение посылок, легко отследить. Никто не стал бы так подставляться.

Соответственно, кто-то с самого начала целенаправленно формировал "украинский след".

Такие методы называются в среде спецслужб "отвлечением внимания на недостойный объект". Когда вместо того, кто реально сделал что-нибудь, внимание переключается на кого-то другого. Но в данном случае такое "отвлечение" исполнено очень грубо, не профессионально. Трепова – слишком явный кандидат для такого основания. Участвовала в антивоенных мероприятиях, дважды задерживалась (вместе с мужем – членом Либертарианской партии). Арендованная квартира – около 700 метров от кафе, где произошел взрыв.

Искусственно созданная доказательная база однозначно делает ее лакомым объектом для следствия, которое теперь активно лепит "украинский след".

По информации российских СМИ, Дарья Трепова на допросе рассказала, что ей пообещали должность редактора в одном из медиаресурсов Украины, если она передаст Татарскому бюст. По ее словам, ей предложили перебраться в Киев на позицию редактора в одном из медиаресурсов, но для этого нужно было пройти стажировку. Первой ее задачей было прийти в книжный магазин "Листва" и познакомиться с Владленом Татарским. Вернувшись в Петербург, девушка удаленно получила новую задачу – передать бюст Татарскому. За это Дарьи приобрели авиабилет Пулково – Узбекистан, пообещав, что из Азии ее спокойно переправят в Украину.

Исходя из вышесказанного, могу заключить, что устранение Татарского – дело рук службы безопасности Пригожина. Которая умеет профессионально расправляться с людьми, но не умеет красиво заметать следы.

Кстати, подрыв Татарского – это не первое устранение журналистов из пригожинского "пула". Так, в начале этого года на территории оккупированных районов Луганской области был ликвидирован Кирилл Романовский. Он умер через несколько дней после пулевого ранения в голову… И была информация, что к этому убийству причастна служба безопасности Пригожина.

А в 2016-м, когда вагнеровцы ошивались в Луганске, был убит помощник "председателя" так называемой "ЛНР" - Каргаев.

Причем его убийца – Амельченко, использовавший бесшумный пистолет, с 2012 года работал с пригожинской службой безопасности. Обращаю внимание, что после того, как Амельченко рассказал журналистам об организации нападений на оппозиционных блоггеров в России, в том числе со смертельным исходом, а также слежке и организации подставного ДТП, он исчез. Российские правоохранители проводят розыск и проверку. Пока официально не установлено, что произошло: похищение, убийство или инсценировка.

Можно упомянуть и то, что именно Пригожин стоит, по некоторым данным, за ликвидацией российской съемочной группы в одной из стран Африки. Возможно, таким образом глава ПИК "Вагнер" периодически лишается ненужных свидетелей. Одновременно используя устранение тех или иных персонажей для повышения собственного имиджа.

Примечательно, что по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), к ликвидации Татарского могут быть причастны силы внутри РФ и это может быть "предупреждением" Пригожину. Не выдерживает критики и версия "аналитиков" из ISW, что убийство Татарского вносит раскол в среду российских блоггеров. Каким образом? Бред полный! То, что представители этого Института уже не в первый раз удивительно (по моему мнению, с выгодой для версии российских спецслужб) ошибаются, настораживает. И свидетельствует о том, что они явно не понимают ситуацию ни внутри пригожинского ПИК, ни относительно его отношений с российскими спецслужбами и режимом в целом. В определенной степени это похоже на целенаправленное продвижение дезинформации.

Убийство Татарского выгодно, прежде всего, Евгению Пригожину.

Уверен, что украинская сторона не имеет никакого отношения к произошедшему. Президент Владимир Зеленский заявил, что об убийстве коллаборанта и пропагандиста Максима Фомина, называвшего себя "военкором" Владленом Татарским, должна думать сама Россия.

Дмитрий Снегирев