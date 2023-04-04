Политолог Руслан Бизяев объяснил, что давать реальную информацию о контрнаступлении ВСУ в публичной плоскости никто не будет, поскольку война – это путь обмана.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как объясняет эксперт, говорить сегодня публично о деталях контрнаступления – это все равно, что планировать, как в деталях будет проходить футбольный матч, кто и где что делает, как пройдет какой тайм, какие коррективы когда будут внесены – и все это в мировой прессе.

«Вот мы сейчас наблюдаем приблизительно все то же самое. Еще Сунь-цзы 2 тысячи лет назад говорил, что война – это путь обмана: если ты далеко, покажи, что ты близко, если ты близко, покажи, что ты далеко, если ты слаб, покажи, что ты силен. Если тебя обманули, то ты обманулся», - подчеркивает Руслан Бизяев.

Как отмечает политолог, никогда о направлении главного удара не говорится открыто. Это выглядит так, рассуждает он, если бы Черчилль летом 1944 года написал Сталину письмо о планах высадки американцев в Нормандии и спросил бы, где будет наступать красная армия, а Сталин со своей стороны все бы ему тут же рассказал.

«Вот эти все заявления меня смущают. Ну как? Противник читает и ага, значит, они будут или сюда наступать, или сюда наступать. Что бы вы делали на месте русских?», - отмечает Руслан Бизяев.

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