Эксперт Украинского института будущего Илия Куса прокомментировал недельный визит вице-президента США Камалы Харрис в Африку после поездки лаврова.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Главная цель поездки – это попытка создать противовес Китаю в первую очередь. Я бы россию тут отнес к второстепенным фактором для американцев, россия не является настолько влиятельной, как это пытаются рисовать сами россияне, скорее россия просто как очередной повод», - рассуждает Илия Куса.

Как он объясняет, влияние россии ограничивается несколькими странами и очень точечно, на самом деле США очень обеспокоены экспансией Китая на африканском континенте. По словам эксперта, Китай стал крупнейшим торговым партнером для большинства стран Африки, это свидетельствует о том, что западные страны пока что проигрывают эму в этой конкуренции. Поэтому, констатирует гость программы, Штатам нужно придумать, каким образом не допустить превращение Африки в зону интересов Пекина, и создать ей какую-то альтернативу.

«Я думаю, что это был реальный смысл визита Камалы Харрис, потому что за последний год китайцы тоже очень активны были в Африке. Плюс это все происходит на фоне ослабевания европейского влияния на африканском континенте, в частности французского. Поэтому Штатам нужно действовать, они очень обеспокоены тем, что Китай может перехватить инициативу, что он уже, собственно, сделал, и им нужно этот процесс останавливать», - объясняет Илия Куса.

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