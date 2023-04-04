Политолог Руслан Бизяев сообщил, что украинскую историю надо писать без вымыслов, чтобы мы смогли учиться на своих ошибках.

Об этом он рассказал на канале «Дикий live».

«Фактически нам еще предстоит написать историю Украины, но это дело профессиональных историков. Когда историю начинают писать политики, ничего хорошего из этого не получается. Как правило, такая история становится поводом и причиной для идеологических, религиозных, этнических расколов», - сообщил Руслан Бизяев.

По словам политолога, задача настоящих историков написать в будущем украинскую историю такой, какая она есть. Как отметил Руслан Бизяев, история – это не гуманитарная, а точная наука. Для того, чтобы не повторять ошибки прошлого, надо будет написать настоящую историю Украины без вымыслов.

«Но пока это нереально. Надо, чтобы прошло время. Сейчас самая главная задача – это чтобы наше украинское общество из этой войны вышло другим, вышло повзрослевшим», - заявил Руслан Бизяев.

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