Политический аналитик Андрей Вигиринский объяснил, что противостояние Китая и США не обязательно трансформируется в войну, это может быть и дальше только усиление военных возможностей сторон.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Часто, когда говорят, что Китай готовится к войне, мыслят категориями исключительно непосредственно боевых действий. То есть где-то, на каком-то участке суши или моря, будет происходить военное сражение, такой большой морской бой между кем-то и кем-то. Допускают, Соединенные Штаты и Китай», - отмечает Андрей Вигиринский.

По мнению аналитика, мы скорее говорим о противостоянии на десятилетие, и это противостояние имеет несколько граней и измерений.И действительно, констатирует он, Китай готовитсянепосредственно к противостояниюс Соединенными Штатами, но он готовился и раньше, и продолжает готовиться сейчас, только более интенсивными темпами.

«Трансформируется ли это противостояние в военный конфликт на поле боя? Пока это будущее не предопределено. Для того, чтобы не допустить непосредственного конфликта, каждая сторона – и Соединенные Штаты, и Китай – усиливают свои оборонные либо наступательные возможности», - объясняет Андрей Вигиринский.

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