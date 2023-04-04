Народный депутат Александр Качура сообщил, что роль Лукашенко в войне против украинского народа следует оценивать справедливо.
Об этом он рассказал на своем канале.
По словам народного депутата, Лукашенко внезапно начал говорить о мире, призвал заморозить войну и начать мирные переговоры. Но, как отметил Александр Качура, украинцы прекрасно помнят, как Лукашенко предоставил россиянам территорию для атаки по Украине, лечил врага и снабжал всем необходимым.
«Резкие призывы к замораживанию войны, вероятно, напрямую связаны с возможной подготовкой контрнаступления Вооруженных сил Украины. Ну, а может, и международный ордер для путина резко сделал из Лукашенко миротворца», - сообщил Александр Качура.
Как отметил народный депутат, в любом случае, роль белорусского диктатора в войне против Украины должна быть оценена справедливо и в соответствии с международным законодательством.
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«Я лично сделаю все для того, чтобы это произошло именно в рамках международного трибунала», - заявил Александр Качура.
Как писала ранее Politeka, эксперт объяснил, какими будут для Лукашенко последствия размещения ядерного оружия рф: «Это выстрел в ногу».
Также Politeka сообщала, что нардеп Александр Качура рассказал, что означает пожизненный ордер на арест путина: «Теперь навсегда закрыт въезд».