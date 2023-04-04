Лидер общественного движения «Рідна країна» Николай Томенко заявил, что все угрозы со стороны рф о недопущении расширения границ НАТО оказались пустыми, ведь Финляндия – уже член Альянса.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«российская позиция о том, что мы никогда не допустим расширения НАТО, не допустим НАТО к нашим границам, - блеф и миф, которые все цивилизованные страны не учитывают», - констатирует Николай Томенко.

Как он замечает, тот факт, что российские войска во главе с путиным ворвались 24 февраля в Украину и начали полномасштабную войну, дал основания государствам, которые традиционно были нейтральными, признать, что рф – ненормальное государство, которое однажды может вот так ворваться с танками и к ним.

«российские чиновники в какой-то период говорили, что никогда не допустят (ред. – вступления в НАТО), будут чуть ли не бомбить Финляндию, Швецию и т.д. Поэтому я считаю, что это историческое решение», – утверждает Николай Томенко.

Теперь же, отмечает гость программы, если посмотреть на карту, то из 14 стран-соседей россии 6 – члены НАТО: к Норвегии, Польше, Эстонии, Латвии и Литве присоединилась Финляндия. Итак, заключает эксперт, границы НАТО к россии все ближе в ближе.

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