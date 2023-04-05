Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что у Китая есть влияние на страны Ближнего востока.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Европейские страны понимают, что, с одной стороны, у них есть Америка, их старший партнер, стратегический партнер, но с другой стороны, они не могут себе позволить поссориться с Китаем и разорвать свои связи с Китаем», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, китайский рынок важен для Европы. Как отметил Дмитрий Спивак, европейские страны не хотят терять связь с Китаем, у которого есть влияние на страны Ближнего востока, а значит, на газ и нефть.

«Вот такой вызов геополитический Китай сегодня бросает Штатам. И несмотря на то, что все эксперты, включая самого же Си Цзиньпина, говорят о том, что Китай сможет догнать первую экономику мира, американскую экономику не раньше, чем через 10-15 лет, сегодня он все-таки бросает вызов», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, публицист Александр Новохатский рассказал, как сейчас меняется экономика Китая.

Также Politeka сообщала, что политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал, зачем Китай выполняет сейчас роль посредника: «Усиливает свою позицию».