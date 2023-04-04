Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что путин понимает, что войну уже не выиграть, поэтому и не находит себе места.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Путин мечется в поисках какой-то конструкции, потому что понимает, что войну уже не выиграть. Поэтому он пытается сохранить свое какое-то геополитическое влияние и участие», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, путин не находит себе места и постоянно делает какие-то непонятные заявления о поставках вооружения в Беларусь, подписывает новую военную доктрину, проводит мобилизацию. Как отметил Дмитрий Спивак, задача, которую путин ставит перед собой, - напугать Запад, чтобы тот заставил Украину сесть за стол переговоров.

«Путин пытается найти вот эту иглу, чтобы принудили Украину идти на какой-то мир и зафиксировать какие-то границы. Мечется и ищет варианты, потому что понимает, что если ВСУ отобьют и освободят все эти территории, то это будет частью его личной окончательной трагедии. Путин понимает, что он может потерять власть, и это для него самое страшное», - заявил Дмитрий Спивак.



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