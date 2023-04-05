Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе сообщил, что большинство украинцев не примут переговоры по Крыму после освобождения остальных оккупированных земель военным путем.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Я сегодня не вижу никаких предпосылок, чтобы сказать, что будущее беларуси будет светлым. Оно будет такое же темное и бессмысленное, как примерно и в россии, как бы они там ни старались уничтожить нашу страну и наше государство», - утверждает Георгий Биркадзе.

По его мнению, выступления лукашенко с призывами к переговорам – это предсмертная агония. По словам эксперта, можно и не сомневаться, что против белорусов и лукашенко в частности еще тоже введут жесткие санкции. Тем более, добавляет он, беларусь и так не в лучшем экономическом положении, а значит, лукашенко понимает, что конец близок.

«Когда он (ред. – лукашенко) говорит, что звонил по телефону Владимиру Зеленскому, предупреждал его, это же чушь. Как можно разговаривать с человеком, который на тебя напал, убил твою семью, а потом договариваться? О чем идет речь и с кем?», - справедливо спрашивает Георгий Биркадзе.

По словам эксперта, 40% украинцев считают, что разговаривать с террористом №1 невозможно, а 67% наших граждан не признает контрнаступление успешным, если после освобождения Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей по Крыму начнется дипломатический процесс.

Как сообщала Politeka, Бизяев рассказал, куда сегодня идет мировая экономика.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, зачем лукашенко призывает к переговорам.