Политтехнолог Олег Постернак заявил, что после общения журналистов с фанатиками УПЦ МП однозначно начнется процесс перехода церковных общин в ПЦУ.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

По мнению эксперта, если бы митрополит Онуфрий и Паша «Мерседес» были бы немного дальновидней, то не допустили бы такого шквала и накала негативных эмоций к УПЦ МП. По его словам, у каждой церкви есть определенный контингент религиозных фанатиков, настроенных на защиту своих ценностей, но с УПЦ это сыграло злую шутку.

«Когда журналисты общались в Лавре с такими фанатиками, к чему это привело? К тому, что вся страна увидела реальное лицо московского патриархата», - подчеркивает Олег Постернак.

Как отмечает гость программы, нынешнее противостояние инспирировано прежде всего со стороны церкви московского патриархата или, как он ее называет, УПЦ ФСБ. По мнению эксперта, они сознательно превратили имидж церкви, некогда самой большой в Украине по количеству верующих, в токсическую религиозную секту.

«Поэтому буквально в ближайшее время более интенсивно начнется процесс перехода церковных общин с УПЦ МП в каноническую Православную Церковь Украины. Этот процесс будет идти объективно», - утверждает Олег Постернак.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, как использовать самолеты F-16, чтобы они быстро изменили ситуацию в Украине.

Также Politeka писала о том, что Яли объяснил сложности освобождения Крыма.