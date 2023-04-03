"Продолжаем работать: Передали два генератора для ребят из 116 ОМБр на передовую. Кроме того, приобрели еще один ударный дрон за 20 тысяч долларов для наших друзей из подразделения, которое с помощью "боевых птичек" не делает чудеса на нуле. Очередной отчет о них работу со временем! Искренне благодарен всем, кто присоединился: Артем Нагдалян, Золотухин Игорь, Andrey Zolotukhin, Исупов Дмитрий, Тарас Лилик, Фаинблат Сергей, Maxim Shulga, Диордиев Геннадий", - написал Андреев.