Политолог-международник Максим Яли сообщил, что по мнению многих военных экспертов Украине нужно больше поставок вооружения и качественно, и количественно для деоккупации Крыма.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, в первую очередь речь идет о дальнобойных ракетах ATACMS, которые необходимы ВСУ для деоккупации и вообще упрощения этой задачи, для уменьшения наших жертв, и которые пока нам еще не поставляют.

«Один из ключевых факторов в этой войне – это все-таки логистика. Нужно учитывать также фактор географии ландшафта: это открытая степь, если идти в лобовое наступление, это будет сопряжено, естественно, с колоссальными потерями и в живой силе, и в технике», - объясняет Максим Яли.

Поэтому, утверждает политолог, деоккупация Крыма – это задача, которая требует помощи совсем другого порядка. Кроме этого, добавляет он, поставки всего оружия, что нам обещают, также занимают достаточно много времени, поэтому к контрнаступлению ВСУ надо хорошо подготовиться.

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