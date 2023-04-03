Политолог-международник Максим Яли заявил, что успешное контрнаступление ВСУ и вообще проигрыш рф в войне будет победой демократии над автократией и тоталитаризмом.
Об этом он рассказал в своем блоге.
«Как свидетельствует наш опыт успешного осеннего контрнаступления, если ВСУ демонстрируют отличные успехи, результаты, и помощь приходит, увеличивается. Потому что точно так же было год назад, лето, та же ситуация, усталость, зачем оказывать помощь и так далее. Но потом Харьковская операция, Херсон…», - объясняет Максим Яли.
По мнению эксперта, контрнаступление ВСУ начнется не раньше мая, причем второй половины.
Как он объясняет, политический сезон в США, как и в любой стране, начинается осенью, а лето – это время затишья. Главный же фактор, который влияет на военную помощь Украине, отмечает политолог, – это президентская кампания в Соединенных Штатах в 2024 году.
Поэтому, констатирует он, ноябрь следующего года – это час «Х» и для Байдена, и для демократов в целом. Соответственно, рассказывает политолог, к этому сроку уже в ходе кампании, которая начнется, естественно, раньше, им необходимо продемонстрировать доказательства эффективного использования средств американских налогоплательщиков на оказание военной помощи, плюс, естественно, это будет представлено как победа демократии над авторитаризмом и тоталитаризмом, защита прав и свобод.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Из окон квартир вырывается пламя, идет спасательная операция: взрыв раздался в многоэтажке
Апрельский перерасчет пенсий в Украине состоялся, кто и сколько получил: "Вот всем надбавки, а нам дули…"
Взрыв унес жизни топ-пропагандиста из России: первые подробности и фото
Тело нашли в комнате: новое жуткое убийство всколыхнуло Киев
«Соответственно, успехи ВСУ, контрнаступления год, конечно, никто не будет ждать и нет возможностей, но, по крайней мере, в идеальном варианте чтобы было аккурат к началу нового политического сезона и старту президентской кампании», - заключает Максим Яли.
Как сообщала Politeka, в рф разгорается паника из-за предстоящего наступления ВСУ, готовятся бомбоубежища.
Также Politeka писала о том, что «хлопок» в Джанкое – первый этап подготовки к контрнаступлению ВСУ на юге.