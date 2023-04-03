Политолог-международник Максим Яли заявил, что успешное контрнаступление ВСУ и вообще проигрыш рф в войне будет победой демократии над автократией и тоталитаризмом.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Как свидетельствует наш опыт успешного осеннего контрнаступления, если ВСУ демонстрируют отличные успехи, результаты, и помощь приходит, увеличивается. Потому что точно так же было год назад, лето, та же ситуация, усталость, зачем оказывать помощь и так далее. Но потом Харьковская операция, Херсон…», - объясняет Максим Яли.

По мнению эксперта, контрнаступление ВСУ начнется не раньше мая, причем второй половины.



Как он объясняет, политический сезон в США, как и в любой стране, начинается осенью, а лето – это время затишья. Главный же фактор, который влияет на военную помощь Украине, отмечает политолог, – это президентская кампания в Соединенных Штатах в 2024 году.

Поэтому, констатирует он, ноябрь следующего года – это час «Х» и для Байдена, и для демократов в целом. Соответственно, рассказывает политолог, к этому сроку уже в ходе кампании, которая начнется, естественно, раньше, им необходимо продемонстрировать доказательства эффективного использования средств американских налогоплательщиков на оказание военной помощи, плюс, естественно, это будет представлено как победа демократии над авторитаризмом и тоталитаризмом, защита прав и свобод.

«Соответственно, успехи ВСУ, контрнаступления год, конечно, никто не будет ждать и нет возможностей, но, по крайней мере, в идеальном варианте чтобы было аккурат к началу нового политического сезона и старту президентской кампании», - заключает Максим Яли.

Как сообщала Politeka, в рф разгорается паника из-за предстоящего наступления ВСУ, готовятся бомбоубежища.

Также Politeka писала о том, что «хлопок» в Джанкое – первый этап подготовки к контрнаступлению ВСУ на юге.