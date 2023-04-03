Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что российские спецслужбы ликвидировали Владлена Татарского, потому что его идеи не совпадали с кремлевской пропагандой.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Я уверен, что никаких украинских спецслужб и в помине здесь не было. Никто бы не тратил на такую мелкую фигуру, по меркам пропагандистского мира, которую никто почти в Украине не знает, ни силы, ни средства. Никто бы не планировал так тщательно эту операцию по ликвидации», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, и дочь одного из российских идеологов Дугина, которую мало кто знал в Украине, также ликвидировали российские спецслужбы. И там, как подчеркнул Борис Тизенгаузен, точно не было никаких украинских спецслужб и украинки, которая, как утверждали в рф, закладывала куда-то взрывное устройство.

«А что это значит, зачем убирают Татарского российские спецслужбы? А всё это очень просто. Во-первых, передают большой привет Пригожину. А во-вторых, начинают зачищать информационное поле от тех проводников иных идей, которые не ложатся в единый формат кремлевской пропаганды», - заявил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, Борис Тизенгаузен сообщил, что такой маленький, пьющий, злобный, токсичный Медведев реально мнит себя каким-то диктатором.

Также Politeka сообщала, что Михаил Шейтельман предположил, что ждет в скором времени коллаборанта Сальдо: «Это намек про его дальнейшую судьбу».