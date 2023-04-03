Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что использование F-16 на фронте требует пилотов, механиков, аэродромов, запчастей, это длинный процесс, но для обороны мы могли бы их использовать уже сейчас.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, в Комитете Палаты представителей США по вооруженным силам определили, что отправка F-16 в Украину не является мудрым использованием ресурсов, необходимых для победы в войне. То есть, продолжает он, представитель Смит рассказал, что надо не просто тренировать пилотов, надо обучить механиков, у нас должны быть аэродромы, которые могут принять F-16, и нам нужны запасные части, чтобы заставить его работать.

«Безусловно, господин Смит грамотный человек и он говорит правду о том, что все это нужно. Конечно, если сегодня просто взять F-16 и отправить на фронт, то, наверное, от него не будет ничего хорошего прямо сейчас. Но, внимание, вопрос: а сколько мы еще собираемся воевать с россией, сколько времени российская федерация будет представлять для нас опасность?», - спрашивает Михаил Шейтельман.

По мнению политтехнолога, ответ прост – сколько времени будет существовать российская федерация, столько она и будет представлять опасность для мирных жителей Украины как минимум. Как он отмечает, даже если горячая война закончится, то обстрелы россияне могут в любой день проводить по территории Украины. К тому же, добавляет эксперт, президент Зеленский уже заявлял, что во многих ситуациях наличие F-16 помогло бы нам отразить атаки дронов.

«Для обороны наших городов, там, где этим самолетам не грозило бы российской ПВО, можно же было их использовать, защищать наши города от российских беспилотников и крылатых ракет. Как часть системы ПВО F-16 были бы эффективны», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

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