К 300-летию украинского странствующего философа Григория Сковороды издан полный сборник его текстов, представленный в Укринформе 30 марта.

Об этом Олесь Доний рассказал в своем Facebook.

К презентации Полного академического сборника произведений Григория Сковороды под редакцией профессора Леонида Ушкалова присоединились министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, директор издательства «Фолио» Александр Красовицкий, а также глава Центра исследований политических ценностей, составитель книги «Сковорода и Мы» Олесь Доний.

Четыре тома издания текстов Сковороды разделены по отдельным жанрам: книга первая – это басни и поэзия, в книге второй собраны диалоги, трактаты и притчи раннего периода творчества философа, в третьей – написанные в период 70-90-х годов 18 века, а книга четвертая – это филологические заметки, письма и перевод комедии Теренция «Братья»

«Это издание – произведения самого автора, полноценный, полномасштабный сборник произведений Григория Сковороды. Именно поэтому его интересно изучать», – подчеркивает Олесь Доний.

По его словам, Тарас Шевченко и Григорий Сковорода являются двумя крыльями нашей национальной идеи, первый – это крыло воли, а второй – свободы.

Олесь Доний – автор Концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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