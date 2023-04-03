Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что последнее выступление лукашенко о необходимости переговоров подтверждает, что контрнаступление ВСУ близко и оно будет успешным.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как вспоминает эксперт, еще недавно лукашенко сидел с соловьевым и говорил, что российско-украинская война продлится 4-5 дней. Поэтому, убежден он, каждое выступление лукашенко, в том числе и последнее, это просто очередная ложь. И так он ведет себя, подчеркивает эксперт, все годы своего пребывания у власти.

«Но и ему надо отдать должное – он обыгрывает даже путина. Мы помним, как он (ред. – лукашенко) однажды выходит и рассказывает, как нужно дружить с россией, а затем через полгода рассказывает, что беларусь – это не россия, и у них есть свой путь в Европу и т.д. Мы все это помним, это все было уже столько раз», - рассказывает Георгий Биркадзе.

Поэтому и это последнее выступление, утверждает он, тоже лживое и такое же нелегитимное, как и сам лукашенко на посту президента беларуси. На все призывы с его стороны сесть за стол переговоров и договариваться, напоминает эксперт, президент Зеленский уже давно ответил, что переговоров не будет. А такие призывы лукашенко, убежден он, говорят нам о страхе перед контрнаступлением ВСУ и понимании близкого конца.

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