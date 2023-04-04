Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что российские пропагандисты утверждают, что северокорейцы им помогут.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Некоторые всерьез озаботились тем, что на помощь россиянам придут северокорейские добровольцы. При чем цифры гуляли самые разные, говорили, что приедет одновременно 500 тысяч северокорейских добровольцев воевать на стороне россии против Украины», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, такие слухи начал распространять какой-то российский военкор, задача которого придумывать во время войны всякую ахинею. Как отметил Михаил Шейтельман, этот пропагандист начал рассказывать, что уже пообщался с ветеранами Корейской войны, которые заверили его, что их добровольческий корпус поможет рф.

«И действительно, в Украине были люди, которые всерьез меня об этом спрашивали. Мы уже за год с лишним войны должны были привыкнуть к такому. Я проверил, что северокорейских добровольцев обещали отправить еще в августе прошлого года, но до сих пор они не доехали», - заявил Михаил Шейтельман.

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