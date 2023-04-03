Владимир БОГАТИР, адвокат, заслуженный юрист Украины



Понятие «коррупция» приобрело церковное, каноническое значение как заблуждение, соблазн дьявола в период средневековья. Около 500 лет назад инквизиторы способствовали быстрому завершению борьбы латинского языка с его греческими корнями, длившейся более двухсот лет. Результатом этого стала замена термина «катализ» (отгрец. katalysis – разрушение, разложение, уничтожение) на латинскую «коррупцию». Corruptibilitas – означало бренность человека, склонность к разрушению, но никак не его способность брать и давать взятки. Коррупция в богословии католицизма стала проявлением греховности, потому что «грех есть беззаконие».

Абсолютные цифры, собранные по итогам года, говорят о содержании работы государственного органа гораздо больше, чем сотни выпущенных релизов о проведенных мероприятиях, подписаны меморандумы, утверждены планы развития и красноречивые заявления руководства. Чтобы сформировать представление о последствиях антикоррупционной реформы, мы попросили у ВАКС отдельные цифры.

Обо всем, кроме доходов

Эти цифры достаточно ярко характеризуют качество деятельности высшего специализированного суда в период от образования (сентябрь 2019) до марта этого года. Мы спросили о:

Отдавая должное уважение этому судебному учреждению, заметим, что наше любопытство было удовлетворено по всем позициям, кроме последнего. Сославшись на то, что они неприбыльное учреждение, в ВАКС сказали, что такой информации не существует.

В то же время, адвокатам и юристам будет интересная и полезная информация, изложенная в письме от 31.03.2023 № 03.11-06/23/2023.

Интенсивность работы

Итак, с начала своей процессуальной деятельности Высший антикоррупционный суд как суд первой инстанции вынес 120 приговоров . Если эту цифру поделить на весь период, можно заключить, что ВАКС в среднем принимал три приговора в месяц. Для большинства судов не слишком высок показатель работы.

Достаточно интересно распределение обвинительных и оправдательных вердиктов. Их было соответственно 106 (88,3%) и 14 (11,7%). Рекордный оказался 2021 год, когда оправдательным был каждый пятый приговор. Такие показатели вообще не характерны для украинского уголовного судопроизводства, где количество оправданий традиционно меньше одного процента.

О чем может свидетельствовать практика антикоррупционного процесса? Усматриваются возможные три варианта: либо наша правоохранительная система слишком придирчиво (по сравнению с рядовыми гражданами) относится к вип-чиновникам, которые согласно Уголовному кодексу являются «клиентами» ВАКС, либо качество работы стороны обвинения настолько низкое, что не выдерживает проверки во время судебного рассмотрения дела или (о чем не хочется даже думать) существуют определенные неформальные задачи в конкретных производствах, которые «решаются» между объявлением подозрения, избранием меры пресечения и вынесением специализированным судом финального вердикта по делу.

Объективности ради следует заметить, что соотношение виноват/не виноват в ВАКС все же ближе к европейским традициям.

Недоразумение с ВС

Несколько непонятны показатели стойкости приговоров. Так, согласно данным ВАКС, Верховный Суд по результатам кассационного пересмотра отменил лишь 4 приговора. Но эту же информацию мы недавно спрашивали у самого Верховного Суда, и нам дали совсем другие цифры. Они сообщили о 55 решениях, вынесенных по производствам по ВАКС. Из них только 26 решений было оставлено по-прежнему. Одно было изменено, а 28 – отменены. То есть показатель устойчивости составляет всего 47,3%.

Такие разногласия можно было бы обосновать удачной манипуляцией по методике расчета. Но это можно сделать только по производным цифрам. А вот учет первичных и абсолютных объяснить можно разве что видами учитываемых процессуальных решений.

Деньги в обмен на свободу

Так, что касается избрания вида мер предосторожности, то здесь общенациональные тенденции сохраняются. Как и общие суды, для будущих беловоротничковых преступников ВАКС избирает преимущественно между тюремным заключением и залогом.

За свою деятельность высший суд принял 389 судебных решений об избрании меры пресечения по результатам рассмотрения соответствующих ходатайств. Это, между прочим, втрое больше, чем приговоров.

Если не считать «стартовый» год, то содержание под стражей и залог применялись в пропорции около 50 на 50. Кроме последнего года. Почему-то сегодня стали отдавать предпочтение оставлению подозреваемого в несвободе втрое больше, чем деньги. Выходит, что судьи разлюбили залог?

Что касается избрания альтернативных мер предосторожности, то в ВАКС дали нам количественные показатели, но проинформировали, что учет по видам в автоматизированной системе документооборота почему-то не осуществляется.

Также характеризующей особенности деятельности можно назвать информацию о сумме средств, внесенных на счет ВАКС в виде залога. За все время она составила 1,9 млрд гривен . И, если эту сумму разделить на 166 всех решений по этому виду меры пресечения, то можно сделать вывод, что средний размер залога в ВАКС составляет 11,5 млн. гривен. Довольно высокая имущественная планка, не правда ли?

О теории и практике

Почему у нас такие значительные суммы залога? Уголовно-процессуальным кодексом и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод установлены определенные критерии (обстоятельства уголовного правонарушения, имущественное и семейное положение, другие данные о его личности), и риски уклонения от процессуальных обязанностей. Похоже, что украинские судьи избирательно применяют критерии. Нередки случаи, когда сумма залога приближается к сумме ущерба, что инкриминируется в сообщении о подозрении.

Поэтому вместо залога по делам о коррупционных правонарушениях в Украине фактически используется конфискация (отсюда и безумные по меркам рядовых граждан суммы). Когда еще не доказана вина обвиняемого!

Кроме этого, все более распространена практика, когда меры пресечения применяются на основании сокращенного текста решения, не содержащего надлежащего обоснования, а также факты нарушения права на защиту, профессиональных прав и гарантий адвокатской деятельности (на это постоянно сетуют в Национальной ассоциации адвокатов Украины) . Возможно, именно здесь и стоит искать причины низкого показателя устойчивости?