Политолог Руслан Бизяев сообщил, что последние события в мировой экономике говорят о серьезной буксировке перехода на зеленый курс и новом технологическом укладе.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

«Инвесторы и нефть. Почему дает сбой так называемый зеленый курс? На этой неделе прошла интересная информация. Один из самых успешных мировых инвесторов Уоррен Баффет начинает активно скупать активы нефтедобывающих компаний. Скупать как раз в тот момент, когда все инвестиции в стартапы, новейшие технологии, другие источники энергетики демонстрируют минусовую динамику. И это несмотря на то, что уже почти 3 года человечество пытаются развернуть на новый зеленый курс, на новый технологический уклад», - рассказывает Руслан Бизяев.

В частности, говорит эксперт, на стороне этого перехода - не последние мировые инвесторы, например, инвестиционные фонды BlackRock и Vanguard уже давно пригрозили компаниям, в которые они инвестировали, имеющих представителей в совете директоров этих фондов, и которые поддерживают деловые отношения с партнерами фондов, проблемами при неподдержке зеленого курса.

К тому же, добавляет политолог, это не только касается частного бизнеса, это касается и правительств, администраций, премьер-министров, парламентов, причем как национальных, так и наднациональных. Но события последних трех недель, рассуждает он, начавшиеся с банкротства SVB в США, наглядно продемонстрировали, что эта концепция, несмотря на то, что ее активно поддерживают политически и в нее инвестируют достаточно солидные средства, буксует.

«Мечта администрации Байдена, что на каждой бензоколонке и бензозаправке будет стоять розетка, подзаряжающая условный электромобиль, оказалась экономически недостижимой на этом этапе. Для того, чтобы это заработало, нужно полное изменение текущего экономического баланса в мире», - заключает Руслан Бизяев.

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