Продолжаются споры о возможности вреда TikTok национальной безопасности США. По мнению старшего советника директора по стратегии в кибербезопасности Агентства национальной безопасности США Роба Джойса, властям стоит внимательно следить за китайской компанией ByteDance (материнской для TikTok), чтобы «избежать инцидентов в долгосрочной перспективе».

Агентство Bloomberg отмечает, что «представители властей США и специалисты в сфере кибербезопасности неоднократно выражали обеспокоенность относительно того, как ByteDance обрабатывает данные американских пользователей».

Федеральным чиновникам США уже запрещено использовать TikTok на служебных устройствах. А Министерство юстиции страны продолжает расследование о возможной слежке за журналистами с помощью этого популярного мирового сервиса создания и просмотра коротких видео.

Википедия напоминает, что «из-за связей с правительством Китая, политической цензуры и сбора данных пользователей своих приложений, ByteDance несколько раз уже оказывалась под расследованием в США и других странах».

Что думают по поводу этой ситуации сами американцы, 150 миллионов из которых, к слову, являются пользователями TikTok (а это, надо сказать, практически половина из общего числа населения США)?

«У нас есть мнение, что они шпионят. Когда у людей установлен TikTok, то те, кто его контролирует, способны использовать информацию личного характера с целью скомпрометировать любого пользователя этого сервиса. В США полагают, что у граждан, которые имеют доступ, например, к секретной информации сферы нацбезопасности, могут в итоге возникнуть проблемы. Вот такая есть точка зрения», – говорит американский адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT Юрий Ванетик.

«Недавно в Палате представителей Конгресса США состоялись слушания с участием генерального директора TikTok Шоу Цзы Чу, – напомнил Юрий Ванетик. – Это молодой образованный человек, родился и вырос в Сингапуре, учился в США и Британии, жена американка. Он старался максимально убедить наших конгрессменов, что лично никак не связан с официальным коммунистическим Пекином.

Ему задавали вопросы относительно того, что, мол, «компания, которая владеет TikTok, состоит полностью из представителей правительства и Компартии Китая». Он на это отвечал, мол, «TikTok – отдельно от всего этого». Ему снова задавали вопросы, мол, «именно китайцы же, по факту, полностью владеют TikTok». Он опять говорил, мол, «они – автономны от всего этого» и так далее... Вот такой был разговор «туда-сюда». Он пытался выкрутиться. Но, на него был очень жесткий наезд со стороны наших конгрессменов. Многие подчеркивали, что считают, что это и политически «воняет», и что, по сути, после установки TikTok, есть большая вероятность влезания в систему и получения данных нужных пользователей.

Что тут первично – геополитика или вопросы внутренней безопасности? Думаю, тут оба этих фактора связываются воедино: и роль TikTok, как способа для выуживания информации, и ситуация по линии США – Китай. Не скрою, что геополитическая составляющая тут имеет большое значение. В ситуации с TikTok собрано все: и конкуренция между странами, и точка зрения, что этот сервис просто небезопасен».

Почему акцент делается именно на запрете TikTok для американских госслужащих? На этот вопрос Юрий Ванетик ответил так:

«У нас много различных правил для подобных людей. Они, идя на государственную службу, отдают довольно много своих свобод. Их могут проверять на наркотики; могут говорить что должно, а чего не должно быть в их телефонах; они должны открыть свои финансовые транзакции и тому подобное. Одним словом, государственные служащие в США лишаются очень многих свобод. У них четкие правила поведения, наверное, как и в армии. Это и не удивительно, поскольку, когда человек в США идет на госслужбу, он понимает, что придется пожертвовать многим.

Но, что он получает? А получает он очень важные вещи: стабильную работу, престиж и, потом уже, очень солидную пенсию. Человек на госслужбе в США получает сумасшедше высокого уровня медицинское обслуживание. У него медицинские страховки намного выше рыночных.

Например, специальный агент ФБР. Зарабатывает он, скажем, 160 тысяч долларов в год. Но, с бенефитами (автотранспорт, медицинские страховки и так далее) это может получиться 220 – 230 тысяч долларов в год. Это выше чем у представителей судебной системы, даже выше чем у конгрессменов. Но, они много чего отдают личного за это. Они не имеют права делиться большинством информации, вот поэтому у них так много различных запретов. И лично меня, к примеру, не удивляет то, что таким людям ставятся условия что-то иметь или чего-то не иметь даже в их личных телефонах, когда они работают на каких-то ролях в американском правительстве.

У людей избранных все немного иначе. У них больше свобод. Их избрал народ и они не работают на департаменты, бюро, агентства или министерства. У них меньше запретов, но их очень тщательно проверяют на предмет конфликтов интересов. И, как публичных избранных фигур, их могут критиковать за все, за что только возможно».

«Я лично – за запрет TikTok только в том случае, если будут четкие обоснования, что эта технология реально опасна. Я не буду за такой запрет, если это – чисто политика. Если это политика, тогда логичнее запрет заменить рекомендацией. Тогда это может быть либо советом не использовать TikTok, либо здесь сыграет свою роль позиция патриотизма и так далее. Но, если действительно будет однозначно доказано и подтверждено реальными фактами, что TikTok представляет собой опасность, тогда, конечно же, многие в США (да и не только в США) поймут и поддержат такой запрет», – резюмировал Юрий Ванетик.