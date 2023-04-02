Многие люди считают, что модель Daewoo Lanos была выпущена только в качестве компактного седана или редкого хэтчбека.

Однако, некоторым известно, что кабриолет Lanos Cabrio также существует. К сожалению, Daewoo не задумывался о выпуске кабриолета в серийном производстве из-за высоких стоимостей, поэтому Lanos Cabrio был произведен исключительно ограниченным количеством.

Эта необычная версия автомобиля была выпущена в период с 1997 по 2002 год, и у нее были свои характеристики. Изначально производство автомобилей Daewoo Lanos было начато в Южной Корее в 1997 году в трех вариантах: трехдверный и пятидверный хэтчбек, а также седан. Автомобили оснащались двигателями объемом работающих от 1,35, 1,5, 1,6 л с мощностью от 75 до 106 л.s.

Даже среди автомобилей Daewoo, модель Lanos Cabrio выглядит уникальной и удивительной. Несмотря на то, что такой вид автомобиля остался неизвестным многим покупателям, Lanos Cabrio стал интересным экспериментом для Daewoo в рекламе и продажах, и продемонстрировал вызов, который компания бросила своим конкурентам.