Чтобы волонтерство было эффективным, оно должно отвечать конкретным запросам военных, а не представлениям волонтеров. Об этом в интервью 24tv.ua рассказали военнослужащий Александр Карпюк и предприниматель и волонтер Юрий Голик.

Александр и Юрий занимаются персонализированной помощью армии с 2015 года. За годы войны они точно изучили потребности военных, накопили личные контакты с разными бригадами и не пугаются бюрократических препятствий. По словам Голика, у государства нет возможности массово обрабатывать запросы военных подразделений. Так что их помощь каждому маленькому участку фронта в глобальной картине дает большое преимущество нашей армии.

Одним из самых масштабных проектов, который удалось реализовать волонтерам в свое время и, самое главное, сделать его системным – камеры переднего края.

"Именно камеры – это не новость на фронте. Были камеры аэроразведки, но они стояли подальше и были постарее, видели хуже. А мы дали идею устанавливать камеры прямо на взводных опорных пунктах, туда выводить управление этими камерами, туда же выводить устройства, собирающие данные, питание. Это помогало спасать жизнь и несение службы становилось проще”, – рассказывает Александр Карпюк.

Сейчас он выполняет боевые задачи на Донецком направлении и своими глазами видит первоочередные нужды военных. Совместно с Юрием Голыком за последний год они "закрыли" ряд проектов: от приборов ночного видения и прицелов до снайперских винтовок.

"Мы отталкиваемся от запросов военных. Оказалось, что нехватка ночников, невозможно работать ночью. Мы закупили для них ночники и прицелили на два развода подразделения и привезли инструкторов из ЕС, которые научили их работе с ними. Много запросов на разведывательные дроны. Это постоянный процесс, который вошел в систему», – говорит предприниматель.

Волонтеры убеждены, что помощь армии будет актуальна всегда. Поскольку именно она является гарантией независимости нашей страны, имеющей общую границу с Россией и Белоруссией. Поэтому в будущем оба волонтера стремятся акцентировать свое внимание на разработке новых БПЛА, которые были бы полезны для военных.

"Мы уже сейчас разрабатываем несколько экспериментальных моделей БПЛА на основе тех характеристик, которые нужны на фронте. Думаю, что в результате мы их доведем до тестовых образцов, испытаем и постараемся их производство сделать серийным”, - подытожил Юрий Голик.