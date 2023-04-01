Мало кто знает, что лавровый лист может помочь в борьбе с насекомыми и даже придать блеск волосам, а еще послужит неплохим освежителем воздуха.

Об пишет сайт Хайзер

Если вы хотите избавиться от назойливых насекомых, то лавровый лист станет настоящим спасением. Нужно просто поджечь несколько лавровых листьев и расставить их по углам комнаты. Аромат лаврового листа отпугнет мух, мошек и других насекомых.

Кроме того, лавровый лист обладает отличными антибактериальными свойствами. Если в вашем доме бушует простуда, то можно приготовить отвар из лаврового листа и использовать его в качестве ингаляции. В таком отваре содержится микроэлемент эвкалиптовое масло, которое помогает освободить дыхательные пути и улучшить общее состояние здоровья.

Если же вы хотите придать блеск волосам, то необходимо приготовить настой из лаврового листа и промыть им волосы после мытья. Это приведет к тому, что волосы станут блестящими и крепкими.

Таким образом, лавровый лист – это универсальное решение для многих проблем в быту. Лавровый лист не только способен улучшить вкус блюд, но и обладает полезными свойствами, которые могут существенно облегчить жизнь в некоторых ее аспектах.