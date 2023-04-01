Народный депутат, член Межфракционного депутатского объединения «За техногенную и экологическую безопасность в топливно-энергетическом комплексе, железнодорожном и трубопроводном транспорте Украины» (МФДО), Сергей Шахов написал депутатское обращение по имени Дениса Шмыгаля , в котором просит помочь работе Рабочей группы по внедрению автоматизированной системы оповещения в Украине.

Он сообщил, что при участии членов МФДО и депутатов парламента Великобритании, 23-24 февраля в Киеве и 14-15 марта в Лондоне проводились переговоры и достигнуты договоренности по внедрению автоматизированных систем оповещения (АСО).

«Создание однотипной АСО в Украине позволит своевременно оповещать население о воздушной тревоге, что позволит гражданам вовремя добраться до укрытия гражданской защиты, тем самым сохранить жизнь и здоровье», - написал Сергей Шахов.

Для привлечения финансовой помощи Великобритании в рамках финансово-технической помощи Украине в период войны были проведены переговоры с депутатами британского парламента. Нардепы МФДО и их британские коллеги Анна Макморрин , Джон Виттингдейл и Алекс Собел достигли договоренностей по созданию Рабочей группы, которая будет заниматься содействием в привлечении финансирования для внедрения АСО в Украине. В рамках сотрудничества в этом году будет привлечено 80 млн долларов, а в дальнейшем – привлекать финансовую помощь до 2029 года. Также членами МФДО ведутся переговоры по присоединению к группе депутатов Европейского парламента, во главе с Михаэлем Галером .

«Прошу взять депутатское обращение под личный контроль и предоставить поручение по обеспечению надлежащего представительства в Рабочей группе представителей на уровне не ниже заместителей: Министерства внутренних дел Украины, Министерства иностранных дел Украины, Министерства финансов Украины, Министерства экономики Украины, Службы безопасности Украины, Министерства обороны Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины (Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины), Киевской городской государственной администрации; Областные военные администрации: Днепропетровская, Киевская, Львовская, Одесская, Харьковская», - обращается к Премьер-министру Украины Денису Шмигалю Сергею Шахову.

Определенным действующим законодательством Украины есть просьба сообщить о результатах рассмотрения и принятых мерах реагирования.





