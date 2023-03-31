Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции Украины.

Государственную экологическую инспекцию Украины приняли в Сеть Европейского Союза по имплементации и правоприменению экологического права (IMPEL).

Это огромный шаг в развитии экологической политики Украины, поскольку IMPEL является крупнейшей сетью органов государственного контроля соблюдения экологического законодательства в Европе.

Присоединение Госэкоинспекции к IMPEL позволит Украине обеспечить эффективный контроль за соблюдением экологического законодательства на национальном уровне и взаимодействовать с другими странами-членами сети для обмена опытом и разработки общих стратегий в области экологии.

Также Госэкоинспекция будет иметь возможность участвовать в международных проектах и ​​программах по охране окружающей среды, обеспечению экологической безопасности и уменьшению влияния человеческой деятельности на окружающую среду. Это откроет новые возможности для улучшения качества окружающей среды и повышения его защиты в Украине.

Государственная экологическая инспекция Украины уже приглашена быть представлена ​​на Генеральной ассамблее IMPEL, которая состоится 8 и 9 июня в Стокгольме, Швеция. Также правление IMPEL отметило, что очень заинтересовано во встрече.

Напомним, что миссия IMPEL состоит в обеспечении эффективной имплементации и правоприменения европейского экологического права путем содействия профессиональному сотрудничеству, обмену информацией и лучшими практиками между природоохранными органами.