Хотя зачем использовать ненатуральные средства, если можно приготовить традиционные пасхальные блюда, прибегнув к старому дедовскому методу?
И так, яйца можно покрасить при помощи луковой шелухи, куркумы, чая каркаде и краснокочанной капусты. Для получения насыщенного зеленого цвета, можно использовать шпинат. В нашем материале мы рассмотрим самые распространенные методы окраски пасхальных яиц.
Каждая из этих красок имеет свои особенности и может дать уникальный и красивый результат на пасхальных яйцах. Имейте в виду, что для достижения насыщенного цвета, пасхальные яйца должны находиться в краске достаточное время, а также нужно соблюдать пропорции ингредиентов.
Не забывайте про важность правильной подготовки яиц перед окрашиванием. Промойте их тщательно, чтобы убрать возможные загрязнения и жирные следы. Также обратите внимание, что скорлупа пасхального яйца должна быть целой, иначе краска может плохо держаться.
Краска из куркумы имеет не только красочные свойства, но и полезные для организма. Куркума – один из наиболее мощных природных антиоксидантов, богатый куркумином, который обладает противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами. Вот почему краска из куркумы может быть не только оригинальным украшением пасхальных яиц, но и ценным продуктом для здоровья. Оставляйте пасхальные яйца в отваре из куркумы на 15-20 минут для более насыщенного желтого цвета.
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Способы окраски пасхальных яиц
Первый рецепт - краска для яиц из луковой шелухи. Для ее приготовления вам понадобится 25 г луковой шелухи из репчатого лука, 1 л воды, 1 ст. л. уксуса 9% и 1 ст. л. соли. В кастрюлю влейте воду, добавьте шелуху, соль и варите на медленном огне 40 минут после закипания. Затем снимите с огня, влейте уксус и оставьте краску настояться минимум 2 часа. Окуните отваренные вкрутую яйца в краску и дайте им настояться, затем доставайте и переводите на тарелку.
Второй рецепт - краска для яиц из каркаде. В сотейник влейте 1 л воды, добавьте 4 ст. л. чая каркаде и 1 ст. л. соли. Варите 10 минут после закипания, затем влейте 1 ст. л. уксуса, накройте крышкой и дайте настояться 30 минут. Просейте чай и выложите в него вареные яйца, чтобы они были полностью погружены. Достаньте и переведите яйца на тарелку.
Третий рецепт - краска для яиц с куркумой. В кастрюлю налейте 1 л воды, добавьте 3 ст. л. куркумы и 1 ст. л. соли. Варите 10 минут на среднем огне после закипания, затем влейте 1 ст. л. уксуса и выложите сырые яйца. Продолжайте варить 8 минут после закипания, затем достаньте и переведите на тарелку.
Все краски получаются насыщенного цвета и абсолютно безопасны для здоровья. Попробуйте приготовить все три и порадуйте своих близких оригинальными яйцами на Пасху!