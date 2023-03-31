Эксперт по ЖКХ Олег Попенко сообщил, что согласно подсчетам экспертов цена восстановления Украины составляет минимум 400 миллиардов, но нужны еще рабочие руки и производство.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

По словам эксперта, для послевоенного восстановления и реконструкции Украине необходимо не менее 400 миллиардов долларов. Эти цифры, отмечает он, сформировала группа экспертов, посчитав ущерб, нанесенный россией с первого дня войны по февраль 2022 года. В эти цифры, добавляет эксперт, вошли прямой физический ущерб инфраструктуре и зданиям, а также влияние на жизнь и благополучие людей.

Мы понимаем, что эта цифра может быть не всегда точной, но Украина понесла огромные потери и с точки зрения жилищного фонда. На восстановление жилищного фонда необходимо не менее 50-55 миллиардов долларов. Для восстановления энергетики необходимо также около 10-12 миллиардов долларов и т.д. Цифры огромные», – объясняет Олег Попенко.

Следовательно, констатирует он, нужно понимать, где мы будем брать эти средства, как мы будем их привлекать, готова ли Украина к таким огромным суммам, сможет ли их обработать. Кроме этого, добавляет эксперт, привлечение средств – это полдела, нужны еще рабочие руки, необходимое производство, которое будет обеспечивать восстановление инфраструктуры.

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