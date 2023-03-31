Политолог Игорь Рейтерович сообщил, что история с размещением ядерного оружия на территории Беларуси пока выглядит больше медийной.
Об этом он рассказал на канале «Дикий live».
«Сейчас существенно изменилась ситуация, и изменилась она в контексте даже не взаимоотношений россии и НАТО, а в контексте новых взаимоотношений, которые у россии с Китаем и у Беларуси с Китаем. Соответственно, в этом контексте Китай, который неоднократно подчеркивал о необходимости выполнения условий договора о нераспространении, вряд ли обрадовался такой позиции», - сообщил Игорь Рейтерович.
По словам политолога, из-за решения россии разместить на территории Беларуси часть тактического ядерного оружия Лукашенко оказался между двух огней. Как отметил Игорь Рейтерович, с одной стороны, Лукашенко пытается всячески подружиться с Китаем, а с другой стороны, никто не отменял россию, которая находится у границ.
«Поэтому я думаю, что пока что по состоянию на сегодня эта история больше медийная. Есть заявления, есть определенная реакция. Пока это выглядит как попытка очередного шантажа со стороны путина», - заявил Игорь Рейтерович.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Мобильная связь выключится: оператор сделал важное предупреждение
Все в дыму и в огне, дома больше нет: россияне нанесли новый ракетный удар
«Выращиваешь на своем огороде – получаешь штраф»: журналистка рассказала о новых штрафах
Украина поразила одну из составляющих ядерной триады РФ: «Процесс идет в верном направлении»
Как писала ранее Politeka, политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал, зачем Китай выполняет сейчас роль посредника: «Усиливает свою позицию».
Также Politeka сообщала, что политик Дмитрий Спивак рассказал, какую ошибку совершают все диктаторы: «Они все рано или поздно».