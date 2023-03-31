Политолог Игорь Рейтерович сообщил, что история с размещением ядерного оружия на территории Беларуси пока выглядит больше медийной.

Об этом он рассказал на канале «Дикий live».

«Сейчас существенно изменилась ситуация, и изменилась она в контексте даже не взаимоотношений россии и НАТО, а в контексте новых взаимоотношений, которые у россии с Китаем и у Беларуси с Китаем. Соответственно, в этом контексте Китай, который неоднократно подчеркивал о необходимости выполнения условий договора о нераспространении, вряд ли обрадовался такой позиции», - сообщил Игорь Рейтерович.

По словам политолога, из-за решения россии разместить на территории Беларуси часть тактического ядерного оружия Лукашенко оказался между двух огней. Как отметил Игорь Рейтерович, с одной стороны, Лукашенко пытается всячески подружиться с Китаем, а с другой стороны, никто не отменял россию, которая находится у границ.

«Поэтому я думаю, что пока что по состоянию на сегодня эта история больше медийная. Есть заявления, есть определенная реакция. Пока это выглядит как попытка очередного шантажа со стороны путина», - заявил Игорь Рейтерович.

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