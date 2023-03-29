Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что Эрдоган сейчас не может уже выполнять функции посредника.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Китай усиливает свою позицию как влиятельного и чуть ли не единственного посредника в переговорах с путиным. Был еще до этого Эрдоган, но Эрдогану сейчас не до роли посредника, ему сейчас надо заниматься своими выборами, заниматься тем, что нужно отстраивать Турцию после страшной катастрофы», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, поэтому остается только Китай, который и пытается повлиять на путина. Как отметил Борис Тизенгаузен, путин пытается как-то запугать мир ядерным оружием, идет на другие крайние меры, но Китай всегда пытается повлиять на российского диктатора и остановить его. В ответ Пекин хочет, чтобы Европа и США активизировали диалог.

«То есть Китай теоретически может получить для себя определенные экономические бонусы ровно потому, что он может повлиять на путина в данном случае», - заявил Борис Тизенгаузен.

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