Работниками Государственной экологической инспекции Центрального округа, Смелянской окружной прокуратуры и УСБУ в Черкасской области было совместно разоблачено преступление и сообщено о подозрении руководителю предприятия по фактам незаконной добычи полезных ископаемых местного и общегосударственного значения, что повлекло тяжкие последствия, а также самовольного занятия земельного участка. значительный вред ее законному владельцу (ч. 4 ст. 240, ч. 1 ст. 197-1 УК Украины). Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

По расчетам Госэкоинспекции указанный предприниматель, нанес ущерб окружающей среде на общую сумму около 235 млн грн. Не имея права на пользование земельным участком, самовольно занял его и организовал добычу полезных ископаемых местного и общегосударственного значения и незаконно добыл более 238 тыс. м3 полезных ископаемых.

По данным следствия руководитель предприятия, осуществляющего предпринимательскую деятельность на территории одного из сел Черкасского района, с целью получения прибыли без предусмотренных законом правоустанавливающих документов на использование земельных участков и специальных разрешительных документов на пользование недрами организовал добычу полезных ископаемых общегосударственного и местного значения из одного из местных месторождений, которые в дальнейшем использовали для изготовления кирпича.