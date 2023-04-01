Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе рассказал, что украинские энергетики за время войны действительно сделали невероятное, но на восстановление нашей энергетики еще нужно 10 миллиардов долларов.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Действительно, наши энергетики – супергерои. Это можно сказать откровенно. Как у военных, так и у ГСЧС, так и у энергетиков один уровень. То, что они сделали и создали за 3-4 месяца, просто супер, космос. Поэтому я считаю, что это люди, которые, если не первые в мире в области энергетики, то вторые 100%», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

Как он сообщает, за все время войны к нам въехало 1 миллион 700 тысяч генераторов, если перевести в цифрах, это больше 1 ГВт, почти 2 ГВт по объему. Кроме того, добавляет эксперт, была 1 тысяча трансформаторов, 5400 тонн оборудования, а это все нужно было разгрузить, установить, запустить, отработать. Поэтому, убежден он, наши энергетики проделали очень мощную работу.

«И что касается энергетики, то сегодня туда нужно будет вложить где-то 10 миллиардов долларов, чтобы все заработало», - отмечает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Котенкова сообщила, что черемша – растение из Красной книги, а затем ее срыв и продажа грозит большими штрафами.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, почему нет серьезных санкций против лукашенко.