Скандальное разоблачение контрабандной схемы поставок сигарет в страны Европы.



Об этом сдалала сюжет програма Гроші.

За них не платят налоги на миллионы евро, а для прикрытия поставок используются фуры и известный бренд "Рошен". Один из грузовиков на днях задержали в Румынии - под коробками с конфетами нашли почти 5 миллионов сигарет без акцизных марок. Эту историю люди пятого президента Петра Порошенко во что бы то ни стало пытаются замолчать в Украине, но не молчат уже румынские правоохранители, сообщившие о преступлении. И не будет молчать программа "ГРОШІ": авторы нашли эксклюзивные документы, факты и свидетельства об этой сделке и в своем расследовании показывают гораздо больше, чем уже известно официально. Как многие контрабанды могут перевозить в фурах "Рошен" под прикрытием сладостей – смотрите в сюжете.



