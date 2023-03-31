В ночь на 31 марта россияне задействовали 10 беспилотников типа "Шахед" для воздушной атаки на Украину, 9 из них силы противовоздушной обороны сбили.

Сообщается, что ударными дронами-камикадзе российские оккупанты атаковали с северного направления – из Брянской области Российской Федерации, через Сумскую и Черниговскую области Украины.

Кроме того, в небе было зафиксировано до пяти других воздушных целей – вероятно, воздушных шаров.

Скорее всего, речь идет о "воздушных шариках" диаметром 2-3 метра, к которым привязан угловой отражатель. Я предполагаю, что россияне таким образом изучают систему ПВО и возможности ее обойти, чтобы запускать ракеты. Основная цель – это локализация позиций РЛС, работа которых может фиксироваться комплексами радиотехнической разведки, как на территории РФ, так и средствами на самом "воздушном шаре".

На "воздушном шаре" находится разведывательный аппарат, обнаруживающий разные цели, в зависимости от дальности, на которой он фиксирует объекты.

15 февраля текущего года в небе над Киевом было зафиксировано 6 "воздушных шаров". По информации Киевской городской военной администрации, эти объекты могли нести угловые отражатели и определенное разоборудование.

Чтобы уничтожить эти объекты на Киевщине, решили задействовать ПВО и поднять истребители. Большинство этих зондов были сбиты. Целью запуска шаров было выявление и истощение нашей ПВО.

Спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал использование Россией воздушных шаров "дедовским методом". По его словам, "противник хочет, чтобы мы тратили на эти шары и отражатели, которые не стоят вообще ничего, свои силы и средства. В частности, зенитно-ракетные, которые сегодня являются основой и защищают нашу критическую инфраструктуру".

Впрочем, стоит заметить, что Россия рассматривает, как один из вариантов, запуск крылатых ракет по территории Украины из Средиземного моря, где сейчас сосредоточена группировка их кораблей с носителями крылатых ракет. Одновременный пуск до 60 ракет. Если из акватории Черного моря они вывели почти весь флот, есть только единичные подлодки – носители крылатых ракет, то в Средиземном море совсем другая ситуация. Они вывели из зоны поражения украинских беспилотников как воздушного, так и морского базирования.

Напомним, 14 февраля над Румынией обнаружили неопознанный летающий объект, напоминавший воздушный шар-метеозонд. Армия страны подняла в воздух два МиГа. Но экипажи двух самолетов не подтвердили наличие воздушной цели ни зрительно, ни на бортовых радарах.

Обнаружение аэростата в воздушном пространстве Румынии может свидетельствовать о том, что Россия пытается разведать расположение и возможности работы ПВО страны, чтобы из Средиземного моря атаковать ракетами Украину.

Дмитрий Снегирев