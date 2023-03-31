Политолог Андрей Золотарев рассказал, что после выселения УПЦ из Киево-Печерской лавры, очевидно, туда зайдет ПЦУ и государство будет их продвигать.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Собственно, происходит то, что давным-давно предопределили. УПЦ выдавливают сначала из Лавры, но, судя по тому, что это совпало еще и с захватом последнего храма УПЦ в Ивано-Франковске, думаю, процесс будет продолжен, Лавра – часть реализации полного религиозного отделения от москвы», - утверждает Андрей Золотарев.

Как он рассказывает, с начала 1990-х годов, несмотря на все проблемные моменты, несмотря на конфликт УПМ МП и Киевского патриархата, удалось избежать религиозного противостояния, находили золотую середину интересов сторон. Кроме этого, добавляет политолог, государство избрало еще в 1990-ые годы французскую модель, то есть секулярную, церковь отдельно от государства.

«Сейчас, собственно, эти акценты смещены и продвижение ПЦУ проходит при активной поддержке государства. Как я вижу, выдавливаем УПЦ и в Лавру заходит ПЦУ», - констатирует Андрей Золотарев.

В то же время, рассуждает он, все это приведет к некоторым проблемам. В частности, отмечает эксперт, у ПЦУ 200 монахов, у УПЦ – 4,5 тысячи. По его мнению, ресурсов у государства более, чем достаточно, чтобы решить вопрос выселения УПЦ из Киево-Печерской лавры за несколько часов, но последствия будут и надо будет их решать.

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