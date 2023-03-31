Верховный Суд по кассационным жалобам, рассмотренным в течение 2020 - 2023 (включая март) лет, отменил более половины судебных решений, принятых Высшим антикоррупционным судом.

Соответствующие данные привел Департамент аналитической и правовой работы Верховного Суда в ответ на запрос Заслуженного юриста Украины Владимира Богатыря (письмо ВС от 29.03.2023 №97/0/18-23 есть в распоряжении редакции).

Поскольку ВАКС приступил к работе в сентябре 2019-го, в том году ВС не успел рассмотреть по сути ни одного производства.

Но, начиная с 2020 года и по настоящее время, согласно данным автоматизированной системы делопроизводства Верховного Суда, всего было вынесено 55 решений. Из них без изменений было оставлено 26 решений ВАКС, изменено – 1 решение; отменено – 28 (полные данные приведены в таблице).

«Ситуацию, когда высший судебный орган упраздняет половину судебных решений, нельзя считать приемлемой. Чтобы понять масштаб проблемы, следует отметить, что, например, для судей районных судов нормой считается цифра около 1% отмененных решений, – прокомментировал ответ ВС на свой запрос В. Богатырь. – Сверхбольшой показатель «брака» в работе рядового судьи обычно вызывает вопрос при его переводе или при квалификационных процедурах. А отмена половины решений однозначно привела бы к инициированию увольнения».

«При таких условиях возникает диалектический вопрос, – говорит юрист. - Или коррумпированный Верховный Суд отменяет справедливые решения ВАКС (о чем невозможно даже помыслить после реформ и преобразований), или кассационная инстанция исправляет непрофессиональные и противозаконные решения, принятые специализированным судом (что также должно быть маловероятным, учитывая вроде бы тщательный отбор судей). Итак, возникает извечный вопрос кто виноват и что делать? Во вновь судах оказалась объективная диалектическая связь и преемственность между тем, что отрицалось и ради чего проводились реформы и собственно результатами самих реформ. К сожалению процесс становления вновь созданных судов прошел определенный круг и вышел на результат предшественников».

Напомним, основными задачами Высшего антикоррупционного суда являются: