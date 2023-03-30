На фоне того, что средняя цена на Таврию на вторичном рынке составляет около 1000-2000 долларов, особенно в глаза бросается объявление о продаже ЗАЗ-11024 за 8300 долларов.

Пишет сайт Хайзер.



Автомобиль Таврия производства ЗАЗ вряд ли можно назвать объектом вожделения автомобилистов. Еще бы, многие владельцы этих машин через некоторое время их эксплуатации выясняли, что Таврия – это автомобиль с множеством сюрпризов. Например, владельцу приходилось выбирать: либо фары, либо музыка, а "иначе заглохну", грозился автомобиль. Кроме того, угол разворота на Таврии был как у хорошего автобуса, поэтому разворот иногда приходилось делать в несколько приемов. Вместе с тем, нашлись у Таврии и свои фанаты, которые попытались выжать максимум из своих машины.

Однако, при одном лишь взгляде на это авто все становиться понятным. Конкретно эта специальная версия ЗАЗ-1102 имеет не просто особую крышку багажника, но и "заточена под дрифт", о чем свидетельствует ее подкапотное пространство.

И правда, владелец обычного украинского хэтчбека, который выпускался с 1987 по 2007 год, не пожалел ни сил, ни средств и очень серьезно переделал свою машину. Фактически от Таврии остался только кузов, а в целом получился заднеприводный BMW с 4,0 л двигателем V8.

Снаружи автомобиль имеет необычный раскрас, расширенные арки, а также особые колеса. Таврия была построена на платформе от BMW, а под капотом у авто расположился двигатель на 280 л.с. В салоне имеется каркас безопасности, а также специальные гоночные ковши.



За 20 лет в Запорожье было сделано около 425 000 хэтчбеков "Таврия" ЗАЗ-1102 - это был первый советский переднеприводный автомобиль. До 100 км/ч он разгонялся за 16,2 секунды при максимальной скорости 165 км/ч.